Advertisement
trendingNow13084153
Hindi Newsजरा हटकेविदेशी टूरिस्ट को मिला फ्री नाश्ता, वीडियो बनाकर की तारीफ, बोला- और ऐसा किसी देश में...

विदेशी टूरिस्ट को मिला फ्री नाश्ता, वीडियो बनाकर की तारीफ, बोला- और ऐसा किसी देश में...

Foreign Tourist Reaction: विदेशी टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो भारतीयों की तारीफ करता है और फ्री में चाय और ब्रेड मिलने पर कहता है कि ऐसा मेरे साथ किसी और देश में नहीं हुआ. चलिए जानते हैं वो और क्या तारीफ करता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 23, 2026, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विदेशी टूरिस्ट को मिला फ्री नाश्ता, वीडियो बनाकर की तारीफ, बोला- और ऐसा किसी देश में...

Viral Video: भारतीय संस्कृति में "अतिथि देवो भव" (मेहमान भगवान के समान है) का प्राचीन सिद्धांत है. मतलब घर आए मेहमान का स्वागत, सेवा और सत्कार भगवान की पूजा के समान माना जाता है. इसी से जुड़ा एक विदेशी टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो भारतीयों की तारीफ करता है और फ्री में चाय और ब्रेड मिलने पर कहता है कि भारत के लोग बहुत नाइस हैं. चलिए जानते हैं उस विदेशी ने भारत की कैसे तारीफ की.

भारत के बारे में क्या बोला टूरिस्ट?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी टूरिस्ट को कुछ अंकल मिल जाते हैं जो पार्क में चाय के मजे ले रहे थे. इस दौरान वे इस टूरिस्ट को अपने पास बुलाते हैं और चाय ऑफर करते हैं. फ्री में चाय और ब्रेड पाकर ये विदेशी चौंक जाता है और तारीफ करने लगता है. वीडियो में कहता है कि इंडिया में मेरी पहली सुबह है और मुझे फ्री में पहली मील मिली है. यहां के लोग बहुत नाइस हैं. विदेशी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था वो बस कुछ पल साथ बिताना चाहते थे. इसके बाद वे लिखते हैं, "मैं अकेले जा रहा था कुछ अजनबी लोगों ने मुझे चाय के लिए बुलाया. ऐसा मेरे साथ किसी और देश में नहीं हुआ."

यह भी पढ़ें: इंची टेप से नापने लगा चपाती... डरा सहमा देखता रहा ठेले वाला, नहीं देखा होगा ऐसा प्रैंक
 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @austravelsvlog नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स वीडियो देख मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आप एक अद्भुत इंसान हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहो." दूसरे यूजर ने उसे गोल्डन टेम्पल जाने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, "खाना खिलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है हमारे आसपास को भूखा नहीं रहना चाहिए." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

viral videoforeign tourist

Trending news

... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
BalaSaheb Thackeray
... तो क्या बिहार से है ठाकरे परिवार का कनेक्शन? कम लोगों को ही पता होगी यह सच्चाई
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा