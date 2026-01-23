विदेशी टूरिस्ट को मिला फ्री नाश्ता, वीडियो बनाकर की तारीफ, बोला- और ऐसा किसी देश में...

Viral Video: भारतीय संस्कृति में "अतिथि देवो भव" (मेहमान भगवान के समान है) का प्राचीन सिद्धांत है. मतलब घर आए मेहमान का स्वागत, सेवा और सत्कार भगवान की पूजा के समान माना जाता है. इसी से जुड़ा एक विदेशी टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो भारतीयों की तारीफ करता है और फ्री में चाय और ब्रेड मिलने पर कहता है कि भारत के लोग बहुत नाइस हैं. चलिए जानते हैं उस विदेशी ने भारत की कैसे तारीफ की.

भारत के बारे में क्या बोला टूरिस्ट?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी टूरिस्ट को कुछ अंकल मिल जाते हैं जो पार्क में चाय के मजे ले रहे थे. इस दौरान वे इस टूरिस्ट को अपने पास बुलाते हैं और चाय ऑफर करते हैं. फ्री में चाय और ब्रेड पाकर ये विदेशी चौंक जाता है और तारीफ करने लगता है. वीडियो में कहता है कि इंडिया में मेरी पहली सुबह है और मुझे फ्री में पहली मील मिली है. यहां के लोग बहुत नाइस हैं. विदेशी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए था वो बस कुछ पल साथ बिताना चाहते थे. इसके बाद वे लिखते हैं, "मैं अकेले जा रहा था कुछ अजनबी लोगों ने मुझे चाय के लिए बुलाया. ऐसा मेरे साथ किसी और देश में नहीं हुआ."

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @austravelsvlog नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स वीडियो देख मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आप एक अद्भुत इंसान हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहो." दूसरे यूजर ने उसे गोल्डन टेम्पल जाने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, "खाना खिलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है हमारे आसपास को भूखा नहीं रहना चाहिए."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.