भारत घूमने जाएं तो ये जरूर करें! जानें विदेशी टूरिस्ट ने किस खेल को कहा सबसे 'क्रेजी' 

Foreign Tourist Reaction Video: जब कोई विदेशी भारत आता है तो भारत की सभ्यता और परंपराओं को देखकर हैरान रह जाता है. अगल अगल रंगों से भरा ये गुलदस्ता है जो सबको अपना बना लेता है. कोई भारतीय मेहमाननवाजी का कायल हो जाता है तो कोई यहां का स्वाद नहीं भूल पाता है. जो भारत में आता है वो हमेशा यादगार पलों को अपने साथ लेकर जाता है. इन दिनों जो विदेशी टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो कुछ ऐसा ही है. एक विदेशी टूरिस्ट भारत के खेलों का जिक्र करता है और कहता है कि मुझे खेल बहुत पसंद हैं. इसके बाद वो बताता है कि उसने पुष्कर में एक गेम खेला है जो उसको बहुत पसंद आया उसने वीडियो के कैप्शन में उस खेल को सबसे 'क्रेजी' गेम लिखा है. चलिए जानते हैं इस विदेशी ने किस खेल की इतनी तारीफ की.

कबड्डी के बारे में कही ये बात?

विदेशी टूरिस्ट अपने वीडियो को शेयर करता है और कबड्डी को सबसे क्रेजी और सबसे फिजिकल गेम बताता है. इसके बाद वो अपना एक वीडियो शेयर करता है जिसमें वो भारतीय लोगों के साथ मिट्टी में कबड्डी खेल रहा है. इस दौरान भारतीय लड़के इस टूरिस्ट को घेर लेते हैं और यह उनके पोले से निकलने की कोशिश करता दिखता है. इसके बाद वो कहता है कि अगर आप इंडिया आओ तो यहां के सभी कल्चर का अनुभव होगा. यहां बहुत अनोखे खेल हैं जिसमें बहुत सारा मजा है. इसके अलावा वो अपने वीडियो में कहता है कि मैं भारत के सभी खेल खेलना चाहता हूं. इसके बाद सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब वो 'भारत माता की जय' के साथ 'ऑस्ट्रेलिया माता की जय' भी बोलता है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @duncan.mcnaught नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 92 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए लिखा, "क्या आप प्रदीप नरवाल को जानते हैं? वह कबड्डी के चैंपियन हैं" दूसरे यूजर ने लिखा, इसने मेरा दिन बना दिया. इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स का ध्यान उसके 'ऑस्ट्रेलिया माता की जय' बोलने पर गया और लोगों ने इस बात पर भी खूब मजे लिए. चलिए आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

