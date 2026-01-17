हिमालय पर्वत का नजारा देख हैरान रह गया विदेशी टूरिस्ट, लगाने लगा देशभक्ति का नारा

Himalayas Mountains: उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय पर्वत और दक्षिण में समुद्र की लहरें, यही भौगोलिक विविधता भारत को खास पहचान दिलाती हैं. विदेशी टूरिस्ट जब भी भारत आते हैं तो यहीं के हो जाते हैं. खासतौर से कश्मीर और बर्फीले पहाड़ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक विदेशी टूरिस्ट को हिमालय का नजारा इतना अच्छा लगा कि वो देशभक्ति का नारा लगाने लगा. चलिए वीडियो देखते हैं.

हिमालय को देखकर कौन-सा नारा लगाया?

इंटरनेट पर एक विदेशी टूरिस्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जाता है कि ये विदेशी टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया का है जो भारत के हिमालय में घूमने आया है. ऐसे ही ये टूरिस्ट हिमालय के पहाड़ों को देखता है तो इतना खुश होता है कि देश भक्ति का नारा लगाने लगता है. वीडियो बना रहा शख्स कहता है, "सुंदर हिमालय", तो ये विदेशी भी हिंदी में बोलता है, "सुंदर हिमालय." इसके बाद ये टूरिस्ट 'भारत माता की जय' का नारा लगा देता है. विदेशी टूरिस्ट का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?

विदेशी पर्यटक का ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @duncan.mcnaught नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स भी काफी संख्या में कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई विदेशी 'भारत माता की जय' कहता है तो भारतीय क्यों हंसते हैं. असल में तो उन्हें भी वही जयकारा लगाना चाहिए. खैर, बहुत बढ़िया काम किया भाई." इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स भी 'भारत माता की जय' का नारा लगा रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.