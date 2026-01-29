विदेशी महिला ने उठाई नई समस्या, सरकार से की रिक्वेस्ट; बोली- मैं ऑटो रिक्शा वाले से...

Foreign Tourist Video: सालभर में लाखों विदेशी भारत घूमने आते हैं. इस दौरान वो भारत से कभी ना भूलने वाले यादें और खुशियां अपने साथ लेकर जाते हैं. जब विदेशी भारत आते हैं तो ना सिर्फ वो भारत घूमते हैं, बल्कि भारत की खूबसूरत संस्कृति को जीते हैं. जब कोई विदेशी भारत आता है तो चाहे वो भारतीय खाना हो या पहनावा उसे भूल नहीं पाता है. इन सबके बीच कुछ विदेशी टूरिस्ट को छोटी मोटी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ जाता है. ऐसी की एक छोटी सी प्रॉब्लम से परेशान एक विदेशी महिला ने भारत सरकार से एक काम करने की गुजारिश की है. जब आप वो बात जानेंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी.

सरकार से क्या बोली महिला?

इन दिनों एक विदेशी महिला का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो भारत सरकार से विदेशी टूरिस्ट के लिए UPI की सुविधा देने की बात कर रही है. महिला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है. वीडियो में महिला कहती है, "इंडियन गवर्नमेंट प्लीज विदेशियो को यूपीआई की सुविधा कर दो मैं एक और ऑटो रिक्शा वाले के साथ नो चेंज की बहस नहीं झेल सकती हूं." इसके बाद इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट कर रहे हैं और इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि पहले आधार कार्ड लो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @nicolakiduniya नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 14 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "फोन ने यूपीआई चालू है." दूसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा, "पहले आधार कार्ड लो." तीसरे यूजर ने लिखा, "आप चिंता मत करो बहुत जल्द हो जाएगा." एक यूजर ने लिखा, "एक इंडियन बॉयफ्रेंड बनाओ और उसका अकाउंट यूज करो."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.