डीजल इंजन वाला ट्रक देखकर क्रेजी हुए अंग्रेज, देसी जुगाड़ पर चढ़कर वीडियो बनाने लगे विदेशी

Video Viral: जो जुगाड़ गाड़ी अभी भी भारत के कई इलाकों में दौड़ती दिख जाती है. ऐसे में देसी जुगाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि विदेशी पर्यटक जुगाड़ को देखकर काफी अचंभित नजर आ रहे हैं और उस पर चढ़कर बैठने को काफी उत्सुक हैं. एक के बाद एक विदेशी इस जुगाड़ पर चढ़ते हैं और फोटो खिंचवाते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल

हर साल लाखों विदेशी पर्यटक भात घूमने आते हैं. कोई दिल्ली का लाल किला घूमना पसंद करता है तो कोई आगरा में मोहब्बत की निशानी ताज को निहारने जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अलग ही कहानी बयां कर रहा है. भारत घूमने आए अंग्रेजों ने जब देसी जुगाड़ गाड़ी देखी तो एकदम क्रेजी हो गए और उस पर चढ़कर फोटो खिंचवाने लगे. सब देसी स्टाइल में गाड़ी में चढ़ गए और अपनी लोकेशन की ओर चल दिए. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @er_nmg नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 8 हजार से ज्यादा लाइक हो जाएंगे. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "हम अपने देश में रहते हुए इसका आनंद नहीं ले पाए हैं, लेकिन कुछ विदेशी लोग बाहर से आते हैं और हमारे देश का आनंद लेते हैं और बड़ी तारीफ करके जाते हैं. हम कभी भारत के रंगों की, भारत की विरासत की, भारत के लोगों की, भारत के जीवंत वातावरण की तारीफ नहीं करते."

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सच सच बताना इस गाड़ी को देखे कितने दिन हो गए." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "ड्राइवर बी लाइक, यहां कहां फस गया हूं भाई."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.