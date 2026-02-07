UK ट्रैवलर का मेट्रो व्लॉग वायरल, इस शहर की मेट्रो को बताया सबसे सस्ती और लंदन से भी बेहतर

Delhi Metro Vlog Viral: हर साल लाखों विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं. ऐसे में वे न सिर्फ भारत घूमते हैं, बल्कि भारत से कई खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर जाते हैं. चाहे भारतीय भोजन हो, पहनावा हो या यात्रा का अनुभव. इन दिनों सोशल मीडिया पर यूके के एक टूरिस्ट का व्लॉग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो दिल्ली मेट्रो की सफाई और सस्ते टिकट को लेकर हैरान है. ऐसे में वो दिल्ली मेट्रो को दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो बताता है. चलिए देखते हैं इस विदेशी टूरिस्ट ने दिल्ली मेट्रो के बारे में और क्या अनुभव शेयर किया.

दिल्ली मेट्रो के बारे में बोली ये बात

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर रोरी पोर्टर नाम के एक ट्रैवलर के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस दौरान वीडियो में ये विदेशी दिल्ली की ब्लू लाइन के किसी मेट्रो स्टेशन पर मौजूद दिखाई देता है जो टिकट लेकर प्लेटफार्म की ओर जा रहा है. इस दौरान वो टिकट को कैमरे में दिखाता है जिस पर मात्र 43 रुपये लिखे दिखाई देते हैं. ऐसे में वो इसे बहुत सस्ता बताता है. इस दौरान वो बताता है कि मेट्रो में एंट्री से पहले सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है. इस दौरान बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह ही यात्रियों को अपने बैग एक्स रे मशीन से गुजरवाने पड़ते हैं. इसके बाद रोरी ने कहा, "शायद यह दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो या ट्रेन में से एक है, जिसमें मैंने सफर किया है." प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद रोरी ने दूसरी लाइन पर आ रही मेट्रो को दिखाया और उसकी तारीफ की.

मेट्रो के अंदर जाकर क्या बोला ये विदेशी?

जैसे ही रोरी ने दिल्ली की मेट्रो के अंदर कदम रखा वो इम्प्रेस हो गया. उसने कहा, "यह बहुत साफ है, अच्छी खुशबू आ रही है, सीटें भी काफी हैं. मेट्रो बहुत मॉडर्न है और ज्यादा भीड़ भी नहीं है। ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं." इस दौरान ये विदेशी दिल्ली मेट्रो को दुनिया की सबसे बेहतरीन और सस्ती मेट्रो सेवाओं में से एक बताया.

लंदन से भी बेहतर बताया

आखिर में रोरी ने कहा, "ये बहूत एफिशिएंट है, स्टेशन ज्यादा हैं, लंदन से बेहतर हैं. एसी है, साफ सफाई भी है और काफी मॉर्डन है."

क्या बोले यूजर्स?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया, भारतीयों ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो में सफर करके देखिए, फिर बताइए कि लग्जरी क्या होती है" इस कमेंट के रिप्लाई में रोरी ने लिखा, "ओके अगली बार." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "ऑफिस टाइम के दौरान उसी ट्रेन में यात्रा करने की कोशिश करें."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.