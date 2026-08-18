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'सिर्फ मुफ्त चाय-खाना नहीं, यह तो दिलों का रिश्ता है!' भारतीयों की मेहमाननवाजी पर फिदा हुई विदेशी महिला, जमकर की तारीफ

भारत घूमने आई विदेशी ट्रैवलर जेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां आमतौर पर भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से जुड़ी चर्चाओं में ओवरचार्जिंग की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जेन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. उनका कहना है कि भारत में कई बार उनसे कम पैसे लिए गए, रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा खाना दिया गया और अनजान लोगों ने उन्हें अपने घर तक बुलाकर परिवार का हिस्सा जैसा महसूस कराया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 18, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:28 AM IST
'सिर्फ मुफ्त चाय-खाना नहीं, यह तो दिलों का रिश्ता है!' भारतीयों की मेहमाननवाजी पर फिदा हुई विदेशी महिला, जमकर की तारीफ
Image Credit: भारतीय मेहमाननवाजी की तारीफ करते नहीं थकी विदेशी महिला! Image credit: instagram/@janekikhoj

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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भारतीयों की मेहमाननवाजी पर फिदा हुई विदेशी महिला, जमकर की तारीफ; Video वायरल
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