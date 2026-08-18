'सिर्फ मुफ्त चाय-खाना नहीं, यह तो दिलों का रिश्ता है!' भारतीयों की मेहमाननवाजी पर फिदा हुई विदेशी महिला, जमकर की तारीफ

विदेश घूमने निकलने वाला कोई भी टूरिस्ट आमतौर पर होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट और घूमने की जगहों के बारे में पहले से जानकारी जुटाता है. लेकिन किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसके टूरिस्ट स्पॉट से नहीं होती. कई बार वहां के लोगों का व्यवहार और छोटी-छोटी मुलाकातें पूरी यात्रा की सबसे बड़ी याद बन जाती हैं.
भारत घूमने आई विदेशी महिला जेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ‘Jane Ki Khoj’ पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि भारत में उन्हें जिस तरह की गर्मजोशी और अपनापन मिला, वह उनके लिए काफी खास अनुभव रहा.
भारत में विदेशी टूरिस्ट से ऑटो, टैक्सी या लोकल सामान के लिए ज्यादा पैसे मांगने की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं. जेन ने भी इस धारणा का जिक्र अपने वीडियो में किया. लेकिन उन्होंने बताया कि उनका अपना एक्सपीरियंस इसके उलट रहा. उनके मुताबिक, भारत में उन्हें कई बार सामान्य रेट से भी कम पैसे देने पड़े. जेन ने बताया कि एक बार एक लोकल चाय वाले ने उनसे कम पैसे लिए. बाद में उन्हें पता चला कि दुकानदार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह भारत की मेहमान थीं. जेन के लिए यह छोटी सी बात थी, लेकिन इसी तरह की छोटी घटनाएं उनकी भारत यात्रा की बड़ी यादों में शामिल हो गईं.
जेन ने बताया कि कुछ रेस्टोरेंट में भी उन्हें अलग तरह का वेलकम मिला. कई जगह उन्हें मिठाई या कुछ एक्स्ट्रा खाने को दिया गया. इसके साथ ही जेन ने बताया कि लोग मुस्कुराकर उनसे कहते थे, ‘Welcome to India.’ किसी टूरिस्ट के लिए किसी अनजान जगह पर ऐसा छोटा सा जेस्चर काफी मायने रखता है. जेन के मुताबिक, भारत में उन्हें सिर्फ एक कस्टमर या विदेशी टूरिस्ट की तरह नहीं देखा गया, बल्कि कई लोगों ने उन्हें मेहमान की तरह ट्रीट किया.
जेन के वीडियो की सबसे खास बात सिर्फ कम पैसे या फ्री खाना नहीं है. उन्होंने बताया कि भारत में उन्हें कई बार अनजान भारतीयों ने अपने घर आने का न्योता दिया. कुछ लोगों ने उन्हें अपने घर पर खाना खिलाया तो कुछ ने उन्हें अपनी फैमिली के कार्यक्रमों में शामिल किया. यहां तक कि कुछ परिवारों ने उन्हें अपनी फैमिली की शादियों में भी बुलाया. सोचिए, एक विदेशी महिला जो पहली बार किसी देश में घूमने आई हो, उसे कोई परिवार अपने घर के कार्यक्रम में बुला ले. जेन के मुताबिक, भारत में उनके साथ ऐसा हुआ और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा याद रही.
जेन ने अपने पहले इंडिया ट्रिप का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ज्यादातर समय भारतीय परिवारों के साथ बिताया. उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. जब वह एक शहर से दूसरे शहर जाने वाली होती थीं, तो जिन परिवारों के साथ उन्होंने समय बिताया, वे आगे उनके लिए अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से संपर्क कर देते थे. मतलब एक शहर में हुई मुलाकात अगले शहर में एक नए परिवार तक पहुंच जाती थी. जेन के लिए यह किसी ट्रैवल नेटवर्क से ज्यादा एक पर्सनल कनेक्शन जैसा था.
जेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बहुत से दूसरे देशों में लोग मेहमानों का स्वागत उसी तरह करते हैं, जिस तरह भारत में उन्हें देखने को मिला. उनके मुताबिक, भारत में लोगों का यह अपनापन सिर्फ पैसे या खाने तक सीमित नहीं है. कई लोग बिना किसी खास पहचान के भी टूरिस्ट की मदद करने और उसे अपने परिवार जैसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि भारत में कुछ टूरिस्ट ऑटो या दूसरी सर्विस के दौरान ओवरचार्जिंग का सामना कर सकते हैं. लेकिन उनका अपना अनुभव ऐसा नहीं रहा. उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादा बार कम पैसे देने और लोगों की गर्मजोशी देखने को मिली.
जेन ने अपना वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि ‘भारत में ओवरचार्जिंग की चर्चा के बीच उनका अनुभव कई बार अंडरचार्जिंग का रहा.’ उनकी इस बात ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा. कई भारतीय यूजर्स ने जेन के अनुभव को लेकर खुशी जताई और कहा कि उन्होंने भारत की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है, जिसे अक्सर चर्चा में जगह नहीं मिलती. एक यूजर ने लिखा, ‘इस वीडियो के लिए धन्यवाद... आपने इसे बहुत अच्छे से शूट किया है.’ वहीं, दूसरे यूजर ने भी वीडियो के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.
जेन का यह अनुभव हर विदेशी टूरिस्ट का अनुभव हो, ऐसा जरूरी नहीं है. भारत में यात्रा के दौरान अलग-अलग लोगों के अलग अनुभव हो सकते हैं. कहीं अच्छी सर्विस मिल सकती है तो कहीं ओवरचार्जिंग या दूसरी परेशानी भी सामने आ सकती है. लेकिन जेन की कहानी यह जरूर दिखाती है कि किसी देश की यात्रा सिर्फ उसकी खूबसूरत जगहों, बड़े होटल और लोकल फूड तक सीमित नहीं होती. कई बार रास्ते में मिले अनजान लोग ही आपकी पूरी ट्रिप को यादगार बना देते हैं.
जेन के लिए भारत शायद सिर्फ ताजमहल, सड़कें, चाय और मसालेदार खाना नहीं रहा. उनके मुताबिक, यहां की सबसे बड़ी याद वे लोग हैं, जिन्होंने उन्हें बिना किसी पहचान के अपना मेहमान माना, घर बुलाया, खाना खिलाया और अगले शहर में भी अपने लोगों से मिलवा दिया. यही वजह है कि उनकी ‘India Travel Experience’ वाली कहानी सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आ रही है और भारत की उस तस्वीर को सामने ला रही है, जिसमें मेहमाननवाजी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार का हिस्सा है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.