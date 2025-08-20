'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा', विदेशी महिला ने बेटी का नाम रखा 'इंडिया', भारत की तारीफ में कहा कुछ ऐसा कि दिल हो जाएगा खुश

Foreign Woman daughter name India: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. दरअसल एक विदेशी महिला ने अपनी बच्ची का ही नाम इंडिया रख दिया है.
Foreign Woman daughter name India: भारत कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है, इसका अंदाजा आपको एक वायरल वीडियो से हो जाएगा. वैसे तो हर भारतीय को इस बात पर गर्व होगा कि उन्होंने भारत में जन्म लिया. सभी हिंदुस्तानियों को अपनी संस्कृति पर भी गर्व होगा. हालांकि आपको उस वक्त और भी ज्यादा गर्व होने लगेगा, जब आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखेंगे. दरअसल वायरल वीडियो में एक विदेशी महिला ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है. वहीं इसके पीछे का कारण भी काफी शानदार है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है.
महिला ने बच्ची का नाम क्यों रखा इंडिया?
वायरल हो रहे एक वीडियो में एक मां ने अपनी बेटी का नाम 'इंडिया' रखा है. वहीं वीडियो बना रहे शख्स ने बच्ची की मां से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सभी को भावुक कर दिया. वीडियो की शुरुआत उस वक्त होती है जब एक शख्स एक प्यारी सी बच्ची से उसका नाम पूछता है और बच्ची अपना नाम इंडिया बताकर मुस्कुराने लगती है. इसके बाद वह शख्स बच्ची की मां के पास जाता है और बच्ची का नाम इंडिया रखने का कारण पूछता है. इस पर बच्ची की मां बताती है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है. इसलिए यह पीसफुल नेम है. वहीं इसके बाद बच्ची की मां ने भारत की तारीफ में जो कहा उसे वीडियो में सुन आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.
लोगों ने जमकर की तारीफ
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को seetherealindia नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. जहां खबर लिखे जाने तक वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो वायरल होते ही भारतीयों ने महिला की खूब तारीफ की. कई यूजर्स ने इस बात को सराहा कि महिला ने अपनी बच्ची का नाम इंडिया रखा है.