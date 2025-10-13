Advertisement
इंडिया में कचरा फेंकने वाले लड़के को विदेशी ने डांटा तो करने लगा बदतमीजी, फिर मंत्री किरण रिजिजू कहा ऐसा

Foreign Woman Schools Indian Boys: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक विदेशी महिला भारतीय लड़कों को सड़क पर कचरा फेंकने के लिए डांटती नजर आई. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर कर नागरिक अनुशासन की जरूरत पर जोर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:25 PM IST
Foreign Woman Viral Video: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. वीडियो में एक विदेशी महिला भारतीय लड़कों को सड़क पर कचरा फेंकने के लिए डांटते हुए नजर आती है. यह वीडियो मूल रूप से इंस्टाग्राम यूजर अमीना फाइंड्स द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसे मंत्री ने 'कृपया संवेदनशील बनें' कैप्शन के साथ रीपोस्ट किया.

यह भी पढ़ें: यहां भूखी-बेचैन आत्माएं लौटती हैं धरती पर, खुश करने के लिए इंसान करते हैं ऐसा काम! 

वीडियो में आखिर हुआ क्या था?

वीडियो की शुरुआत में कुछ भारतीय लड़के उस महिला से उसके देश के बारे में पूछते हैं. सवाल का मतलब समझने में गलती करते हुए महिला अपना परिचय देने लगती है. तभी उनमें से एक लड़का बेपरवाही से खाने का रैपर सड़क पर फेंक देता है. इस पर महिला सख्ती से कहती है, “तुमने इसे गिरा दिया. तुमने इसे उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया.”

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ameana Finds (@amina_finds)

 

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में आंटी को दिखे वो शख्स, जो हमारे बचपन के थे साइंस के "चाचा चौधरी", नाम जानते ही खुश हो जाएंगे

लड़कों का रवैया कैसा रहा इस टकराव के बाद?

महिला की बात मानने के बजाय लड़का उसे नजरअंदाज करता है और मजाक में एक डॉलर मांगता है. इसके बाद महिला गुस्से में कहती है कि जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, तब तक आप कूड़े में ही रहेंगे. यानी तुम खुद भी वैसे ही बन जाओगे जैसे यह कचरा है. वीडियो के आखिर में मंत्री किरण रिजिजू का छोटा सा नोट गहरी बात कह जाता है. उन्होंने देशवासियों से नागरिक अनुशासन और सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की है. यह वीडियो सिर्फ एक झगड़ा नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Kiren RijijuClean Indiaforeinger womanbinTrash

