रशियन लड़की ने इंडियन स्टाइल में दिखाया कैसे क्रॉस की जाती है रोड, मजेदार Video देख मुस्कान रुकेगी नहीं
Hindi Newsजरा हटके

रशियन लड़की ने इंडियन स्टाइल में दिखाया कैसे क्रॉस की जाती है रोड, मजेदार Video देख मुस्कान रुकेगी नहीं

Russian Woman Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हल्का-फुल्का और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रूसी महिला अपनी दोस्त को भारतीय अंदाज में सड़क पार करना सिखा रही है. इस महिला का नाम वीरा प्रोकोफेवा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:57 AM IST
रशियन लड़की ने इंडियन स्टाइल में दिखाया कैसे क्रॉस की जाती है रोड, मजेदार Video देख मुस्कान रुकेगी नहीं

Indian Road Crossing Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हल्का-फुल्का और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक रूसी महिला अपनी दोस्त को भारतीय अंदाज में सड़क पार करना सिखा रही है. इस महिला का नाम वीरा प्रोकोफेवा है, जिन्होंने यह वीडियो जयपुर के मशहूर ‘हवा महल’ के सामने शूट किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में वीरा अपनी रूसी दोस्त को स्टेप-बाय-स्टेप सड़क पार करने का तरीका समझाती हैं. वह हंसते हुए कहती हैं – “मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे सड़क पार करनी है. पहले ऐसे हाथ दिखाओ, फिर वहां रुकना, फिर नीचे देखना, और बस! मिशन कंप्लीट.”

यह भी पढ़ें: धूल-मिट्टी में पसीना बहाने वाला ई-रिक्शा ड्राइवर जब बना स्टाइलिश जेंटलमैन, लोग बोले- ये तो हॉलीवुड एक्टर है

भारतीय स्टाइल में रोड क्रॉसिंग कैसे होती है?

वीरा और उनकी दोस्त हाथ उठाकर आने वाले वाहनों को धीमा होने का इशारा करती हैं और फिर आराम से सड़क पार करती हैं. भारत में यह तरीका अक्सर पैदल यात्री इस्तेमाल करते हैं, खासकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में. उनके वीडियो का कैप्शन था, “भारत में पहला नियम है कि सड़क पार करना सीखो.”

 

 

सोशल मीडिया पर कैसा रहा रिएक्शन?

वीडियो को 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग इस पर खूब मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “भारत में सड़क पार करना एक आर्ट है, जो टूरिस्ट जल्दी सीख जाते हैं.” एक अन्य ने कहा, “यह असली स्किल है, ट्रैवल गाइड से भी ज्यादा जरूरी.” कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. एक यूजर ने लिखा – “मैंने दिल्ली में बिल्कुल यही किया और जिंदा बच गया.” किसी ने मजाक में कहा, “भारत में अगर आप विश्वास से खड़े रहो तो ट्रैफिक रुक ही जाएगा.” एक और कमेंट था, “ईमानदारी से कहूं तो ये स्काइडाइविंग से भी ज्यादा डरावना है.”

यह वीडियो लोगों को इसलिए भा रहा है क्योंकि इसमें भारतीय सड़कों की असली झलक, टूरिस्ट का कॉन्फिडेंस और एक हल्की-फुल्की मस्ती सब कुछ है. यह न सिर्फ एक मजेदार पल है, बल्कि भारत की अनोखी ट्रैफिक कल्चर की झलक भी दिखलाता है.

FAQs

Q1. यह वीडियो कहां शूट किया गया था?
जयपुर के मशहूर हवा महल के सामने.

Q2. वीडियो में कौन सी महिला नजर आ रही हैं?
वीरा प्रोकोफेवा और उनकी रूसी दोस्त.

Q3. वीडियो पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?
लोगों ने इसे मज़ेदार, रिलेटेबल और भारत की सड़कों की सच्ची तस्वीर बताया.

