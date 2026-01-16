टॉयलेट उतने गंदे... विदेशी महिला ट्रैवलर ने शेयर किया इंडियन ट्रेन का नाइट जर्नी एक्सपीरियंस

Video Viral: सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो भारतीय रेल में सफर कर रही है और जब वो ट्रेन के टॉयलेट देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसने इतने साफ टॉयलेट की उम्मीद नहीं की थी. इस विदेशी महिला ने वीडियो पोस्ट कर अपना अनुभव साझा किया है. चलिए वीडियो देखते हैं.

दोस्त के साथ किया ट्रैवल

'बैकपैकर्स इन फारिया' (Backpackers in Faria) 25 साल की एक विदेशी ट्रैवलर हैं. इन्होंने इंडिया में अपनी पहली ट्रेन यात्रा का अनुभव शेयर किया. ये अनुभव उनकी अपेक्षा से काफी बेहतर था. खासतौर से उनको लगता था कि ट्रेन के टॉयलेट काफी गंदे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, जब उन्होंने ट्रेन के अंदर का टॉयलेट देखा तो उनका अनुमान गलत निकला और वो उनकी अपेक्षा से काफी बेहतर था.

क्या था कैप्शन?

वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मुझे लगा था कि यह बहुत अव्यवस्थित होगा. इंडिया में मेरी ये पहली स्लीपर ट्रेन थी और यह सच में बहुत अच्छा अनुभव रहा." वीडियो में दिखता है कि फारिया रेलवे स्टेशन पर अपनी एक दोस्त के साथ हैं. इस दौरान वे दोस्त के साथ ही ट्रेन में चढ़ीं और उनका कहना था कि वे वहां की साफ सफाई देखकर काफी हैरान हैं. उनको लगा था कि जब वे ट्रेन में चढ़ेंगी तो उनको गंदगी मिलेगी.

कैसी थी टॉयलेट की हालत?

वीडियो में वे बताती हैं कि ज्यादा सामान के चलते रूम छोटा पड़ गया था, लेकिन स्टाफ की ओर से साफ चादरें दी गई और कंबल भी दिए गए. इसके बाद उनका कहना था कि टॉयलेट उतने खराब नहीं थे, जितना उन्हें लग रहा था. इसके बाद वो ट्रेन के अंदर की साफ सफाई की तारीफ करती हैं. इसके अलावा वे सुबह को एक दम फ्रेश उठती हैं. उनको भारतीय ट्रेन में चैन की नींद आई, इसके लिए वे साथ में यात्रा कर रहे साथियों की भी प्रशंसा करते हैं क्योंकि रातभर उनका शांत व्यवहार रहा. रात के समय ट्रेन में कोई शोरगुल नहीं था जिससे नींद बेहतर आई.

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lost.with.ines नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1600 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अच्छे बजट में किसी को मेरे देश की यात्रा करते देखकर अच्छा लगा. आपकी यात्रा मंगलमय हो. भारत आपका खुले दिल से स्वागत करता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह.. मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग सो गए." तीसरे यूजर ने लिखा, "अगली बार वंदे भारत ट्राई करना."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.