Advertisement
trendingNow13077000
Hindi Newsजरा हटकेटॉयलेट उतने गंदे... विदेशी महिला ट्रैवलर ने शेयर किया इंडियन ट्रेन का नाइट जर्नी एक्सपीरियंस

टॉयलेट उतने गंदे... विदेशी महिला ट्रैवलर ने शेयर किया इंडियन ट्रेन का नाइट जर्नी एक्सपीरियंस

Foreign Woman Traveller in Indian Train:  एक विदेशी महिला ने भारतीय रेलवे की ट्रेन में अपने सफर का अनुभव शेयर किया है जिसमें वो रेलवे की सुविधाओं से संतुष्ट नजर आती है. वहां उसको टॉयलेट उसकी उम्मीद से काफी बेहतर दिखाई देते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टॉयलेट उतने गंदे... विदेशी महिला ट्रैवलर ने शेयर किया इंडियन ट्रेन का नाइट जर्नी एक्सपीरियंस

Video Viral: सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें वो भारतीय रेल में सफर कर रही है और जब वो ट्रेन के टॉयलेट देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि उसने इतने साफ टॉयलेट की उम्मीद नहीं की थी. इस विदेशी महिला ने वीडियो पोस्ट कर अपना अनुभव साझा किया है. चलिए वीडियो देखते हैं.

दोस्त के साथ किया ट्रैवल
'बैकपैकर्स इन फारिया' (Backpackers in Faria) 25 साल की एक विदेशी ट्रैवलर हैं. इन्होंने इंडिया में अपनी पहली ट्रेन यात्रा का अनुभव शेयर किया. ये अनुभव उनकी अपेक्षा से काफी बेहतर था. खासतौर से उनको लगता था कि ट्रेन के टॉयलेट काफी गंदे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, जब उन्होंने ट्रेन के अंदर का टॉयलेट देखा तो उनका अनुमान गलत निकला और वो उनकी अपेक्षा से काफी बेहतर था.

क्या था कैप्शन?
वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मुझे लगा था कि यह बहुत अव्यवस्थित होगा. इंडिया में मेरी ये पहली स्लीपर ट्रेन थी और यह सच में बहुत अच्छा अनुभव रहा." वीडियो में दिखता है कि फारिया रेलवे स्टेशन पर अपनी एक दोस्त के साथ हैं. इस दौरान वे दोस्त के साथ ही ट्रेन में चढ़ीं और उनका कहना था कि वे वहां की साफ सफाई देखकर काफी हैरान हैं. उनको लगा था कि जब वे ट्रेन में चढ़ेंगी तो उनको गंदगी मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी थी टॉयलेट की हालत?
वीडियो में वे बताती हैं कि ज्यादा सामान के चलते रूम छोटा पड़ गया था, लेकिन स्टाफ की ओर से साफ चादरें दी गई और कंबल भी दिए गए. इसके बाद उनका कहना था कि टॉयलेट उतने खराब नहीं थे, जितना उन्हें लग रहा था. इसके बाद वो ट्रेन के अंदर की साफ सफाई की तारीफ करती हैं. इसके अलावा वे सुबह को एक दम फ्रेश उठती हैं. उनको भारतीय ट्रेन में चैन की नींद आई, इसके लिए वे साथ में यात्रा कर रहे साथियों की भी प्रशंसा करते हैं क्योंकि रातभर उनका शांत व्यवहार रहा. रात के समय ट्रेन में कोई शोरगुल नहीं था जिससे नींद बेहतर आई.
यह भी पढ़ें: ना माइक ना मंच... शांत रेगिस्तान में छोटे से यंत्र से धुन बजाता है ये शख्स, दिल को छू जाएगा वीडियो

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @lost.with.ines नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1600 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अच्छे बजट में किसी को मेरे देश की यात्रा करते देखकर अच्छा लगा. आपकी यात्रा मंगलमय हो. भारत आपका खुले दिल से स्वागत करता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह.. मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग सो गए." तीसरे यूजर ने लिखा, "अगली बार वंदे भारत ट्राई करना."
 "

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Railways railwayforeign travellerInes Faria

Trending news

BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
PM Modi
BMC की किंग बनी BJP, अब बंगाल के रण पर PM की नजर, मालदा रैली से पहले क्या बोले?
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे