गुवाहाटी कॉन्सर्ट शो में विदेशी महिला संग ऐसी बदसलूकी कि रोते-रोते बोली- प्लीज, दूर हटो!

गुवाहाटी में हुए अमेरिकी रैपर पोस्ट मैलोन के कॉन्सर्ट में लोग म्यूजिक और मस्ती का मज़ा लेने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ के बीच हुई एक घटना ने सबको हैरान कर दिया. एक विदेशी महिला का डर से कांपता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह रोते हुए लोगों से दूर रहने की गुहार लगाती दिखती है. यह घटना एक बार फिर भीड़ में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाती है. वायरल क्लिप देख लोग गुस्से से भर गए हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कार्यक्रमों में सुरक्षा कब सुनिश्चित की जाएगी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो

इंस्टाग्राम क्रिएटर एम्मा जो @discoverwithemma_ के नाम से जानी जाती हैं, अपनी दोस्त अमीना के साथ इस कॉन्सर्ट में पहुंची थीं. शुरुआत में सबकुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लाइट्स, म्यूजिक और उत्साह से भरी हजारों की भीड़. लेकिन जैसे ही वे सामने की घनी भीड़ में पहुंचीं, स्थिति अचानक बिगड़ने लगी. धक्का-मुक्की के बीच माहौल असहज होता गया और दोनों को डर लगने लगा. एम्मा ने हालात बर्दाश्त न करते हुए अपना फोन ऑन किया और जो कुछ हो रहा था, उसे रिकॉर्ड कर लिया.

बदमाशी से टूटी विदेशी महिला की हिम्मत

एम्मा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिखता है कि वह भीड़ की ओर मुड़कर गुस्से में चिल्ला रही हैं—“अपने हाथ अपने पास रखो! घिनौना!” उनके चेहरे पर साफ गुस्सा और डर दिखता है. भीड़ में कुछ लोग उनकी और उनकी दोस्त की तरफ गलत तरीके से हाथ बढ़ा रहे थे. वीडियो के आखिर में एम्मा अपनी दोस्त को पकड़कर जोर-जोर से रोती नजर आती हैं. ये सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि अपमान और असुरक्षा का मिला-जुला एहसास था, जो उन्होंने उस भारी भीड़ में झेला.

सिर्फ 10 मिनट में हालात बिगड़ गए

पोस्ट में एम्मा ने लिखा कि जैसे ही वे भीड़ के अंदर गईं, कुछ ही मिनटों में कई लोगों ने उन्हें बिना अनुमति गलत तरीके से छुआ. हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें सिर्फ 10 मिनट में वहां से बाहर निकलना पड़ा. दोनों पीछे के वेंडर्स के पास जाकर खड़ी रहीं क्योंकि वहीं उन्हें थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ. उन्होंने दुख जताया कि इस घटना ने उनका पूरा कॉन्सर्ट खराब कर दिया, जबकि वे इसे यादगार रात बनाने आई थीं.

एम्मा ने पोस्ट में सख्त सवाल उठाया कि भारत में ऐसी हरकतों को अक्सर “भीड़ का धक्का” कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह सोच बेहद खतरनाक है. उन्होंने साफ कहा कि यह धक्का-मुक्की नहीं बल्कि सीधी बदसलूकी थी. उन्होंने सवाल करते हुए बोला, “किसी महिला को म्यूजिक का मज़ा लेने और अपनी सुरक्षा करने में से एक क्यों चुनना पड़े?” उनकी बात कई महिला यूजर्स के दिल को छू गई और लोग जमकर इस घटनाक्रम की आलोचना कर रहे हैं.