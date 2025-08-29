इंडियन सुपरमार्केट में बज रहा था हनुमान चालीसा, विदेशी लड़कियां करने लगी ऐसा डांस; भारतीयों ने जमकर लगाई डांट

Hanuman Chalisa In Supermarket: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने लोगों को हैरान भी किया और नाराज भी. इस वीडियो में तीन विदेशी महिलाएं एक सुपरमार्केट के अंदर सामान उठाते हुए हनुमान चालीसा पर डांस करती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर हंसी और मस्ती साफ दिख रही थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे जिस गाने पर झूम रही हैं, वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि इस वीडियो ने इंटरनेट पर गरमागरम बहस छेड़ दी.

वीडियो में आखिर हुआ क्या?

इस क्लिप में तीन विदेशी महिलाएं हाथ में ग्रॉसरी का सामान लिए मजे से डांस करती दिख रही हैं. वीडियो पर लिखा गया टेक्स्ट और भी हैरान करने वाला था, “हम अपने बॉस के म्यूजिक पर मस्ती कर रहे थे, बाद में पता चला कि ये तो हिंदू प्रेयर है.” इस एक लाइन ने ही लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया. हनुमान चालीसा भगवान हनुमान को समर्पित एक पवित्र प्रार्थना है. हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है. ऐसे में जब इसे डांस और मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो कई लोगों को यह बेहद असंवेदनशील और अपमानजनक लगा. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने कहा कि धार्मिक गीतों को इस तरह मनोरंजन का हिस्सा बनाना सही नहीं है.

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ ढेरों कमेंट्स आने लगे. किसी ने लिखा, “बहुत अपमानजनक है. जिसने ये म्यूजिक प्ले किया उसे पहले समझाना चाहिए था.” एक अन्य ने कहा, “हनुमान चालीसा पर ऐसे डांस करना गलत है. ये मजाक नहीं है.” कुछ यूजर्स ने इसे जानबूझकर किया गया कदम बताया और कहा कि यह मासूमियत नहीं बल्कि सोची-समझी हरकत है. एक यूजर ने लिखा, “गलती स्टोर की है कि उन्होंने प्रेयर को म्यूजिक की तरह बजाया.” एक और ने कहा, “माफ कर दो इन्हें. इन्हें अभी हनुमान चालीसा की खूबसूरती का एहसास नहीं है.”