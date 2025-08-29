इंडियन सुपरमार्केट में बज रहा था हनुमान चालीसा, विदेशी लड़कियां करने लगी ऐसा डांस; भारतीयों ने जमकर लगाई डांट
Advertisement
trendingNow12901102
Hindi Newsजरा हटके

इंडियन सुपरमार्केट में बज रहा था हनुमान चालीसा, विदेशी लड़कियां करने लगी ऐसा डांस; भारतीयों ने जमकर लगाई डांट

Foreign Women Dance On Hanuman Chalisa: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने लोगों को हैरान भी किया और नाराज भी. इस वीडियो में तीन विदेशी महिलाएं एक सुपरमार्केट के अंदर सामान उठाते हुए हनुमान चालीसा पर डांस करती नजर आ रही हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंडियन सुपरमार्केट में बज रहा था हनुमान चालीसा, विदेशी लड़कियां करने लगी ऐसा डांस; भारतीयों ने जमकर लगाई डांट

Hanuman Chalisa In Supermarket: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने लोगों को हैरान भी किया और नाराज भी. इस वीडियो में तीन विदेशी महिलाएं एक सुपरमार्केट के अंदर सामान उठाते हुए हनुमान चालीसा पर डांस करती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर हंसी और मस्ती साफ दिख रही थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे जिस गाने पर झूम रही हैं, वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि इस वीडियो ने इंटरनेट पर गरमागरम बहस छेड़ दी.

यह भी पढ़ें: मेरा दिल यूं-यूं कर रहा है… बाढ़ में डर से कांपती हुई पाकिस्तानी महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग का Video वायरल

वीडियो में आखिर हुआ क्या?

Add Zee News as a Preferred Source

इस क्लिप में तीन विदेशी महिलाएं हाथ में ग्रॉसरी का सामान लिए मजे से डांस करती दिख रही हैं. वीडियो पर लिखा गया टेक्स्ट और भी हैरान करने वाला था, “हम अपने बॉस के म्यूजिक पर मस्ती कर रहे थे, बाद में पता चला कि ये तो हिंदू प्रेयर है.” इस एक लाइन ने ही लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया. हनुमान चालीसा भगवान हनुमान को समर्पित एक पवित्र प्रार्थना है. हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है. ऐसे में जब इसे डांस और मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो कई लोगों को यह बेहद असंवेदनशील और अपमानजनक लगा. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने कहा कि धार्मिक गीतों को इस तरह मनोरंजन का हिस्सा बनाना सही नहीं है.

यह भी पढ़ें: असंभव! सफेद आंख, ऑरेन्ज शरीर... धरती पर पहली बार नजर आई ऐसी शार्क, देखते ही लोग बोले- ये तो स्वर्ग लोक से आई है

लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ ढेरों कमेंट्स आने लगे. किसी ने लिखा, “बहुत अपमानजनक है. जिसने ये म्यूजिक प्ले किया उसे पहले समझाना चाहिए था.” एक अन्य ने कहा, “हनुमान चालीसा पर ऐसे डांस करना गलत है. ये मजाक नहीं है.” कुछ यूजर्स ने इसे जानबूझकर किया गया कदम बताया और कहा कि यह मासूमियत नहीं बल्कि सोची-समझी हरकत है. एक यूजर ने लिखा, “गलती स्टोर की है कि उन्होंने प्रेयर को म्यूजिक की तरह बजाया.” एक और ने कहा, “माफ कर दो इन्हें. इन्हें अभी हनुमान चालीसा की खूबसूरती का एहसास नहीं है.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Hanuman Chalisa

Trending news

'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
DNA
140 मिनट में 'सबकुछ' कह गए मोहन भागवत, एक-एक करके हर मुश्किल का ताला खोल दिया
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
DNA Analysis
50% टैरिफ का असली मास्टरमाइंड कौन? ट्रंप ने यूक्रेन वॉर का ठीकरा मोदी पर क्यों फोड़ा
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने खोल दी आगे की राह!
;