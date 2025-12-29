Advertisement
Video: भारत छोड़ते ही विदेशी को आई Blinkit, Zomato और Swiggy की याद, फिर बोला- अब समझ आया इंडिया क्यों है? खास

भारत छोड़ने के बाद एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर ने माना कि उसे Blinkit, Zomato और Swiggy जैसी ऐप्स की सबसे ज्यादा याद आई. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कहा कि ये सुविधाएं भारत को सच में खास बनाती हैं.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:21 PM IST
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम कई सुविधाओं को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उनकी अहमियत महसूस ही नहीं होती. बस एक क्लिक और खाना, सब्जी या सामान दरवाजे पर हाजिर. लेकिन जब यही सुविधा अचानक छिन जाए, तब समझ आता है कि हम कितने आगे निकल चुके हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर ने कुछ ऐसा ही अनुभव शेयर किया, जिसने लाखों भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया. भारत छोड़ने के बाद उसे ताजमहल, ऑटो या UPI की नहीं, बल्कि Blinkit, Zomato और Swiggy की सबसे ज़्यादा याद आई. 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में विदेशी कंटेंट क्रिएटर डैनी भारत से लौटने के बाद की अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं. वह कहते हैं कि भारत की कई मशहूर चीजें उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं होतीं. न ताजमहल, न रोज़ दिखने वाले ऑटो रिक्शा और न ही UPI पेमेंट सिस्टम. आमतौर पर लोग मानते हैं कि विदेशी इन सब चीजों को सबसे ज़्यादा याद करेंगे, लेकिन डैनी की लिस्ट में ये कहीं नहीं हैं. वीडियो के इस हिस्से ने लोगों को चौंका दिया और आगे की बात जानने की उत्सुकता बढ़ा दी.

Blinkit, Zomato और Swiggy की सबसे ज़्यादा याद 

वीडियो में डैनी बताते हैं कि भारत छोड़ने के बाद जिन चीजों की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई, वे हैं Blinkit, Zomato और Swiggy जैसे ऐप्स. उन्होंने कहा कि कुछ ही मिनटों में किराना, स्नैक्स या गर्म खाना घर पहुंच जाना भारत को खास बनाता है. अपने पोस्ट के कैप्शन में डैनी ने लिखा, “अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है.” उनका कहना है कि भारत में रहते हुए यह सुविधा इतनी सामान्य लगती है कि उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन बाहर जाकर इसकी असली अहमियत समझ आती है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो देख यूजर्ज कर रहे कमेंट 

डैनी का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “मैं Blinkit के बिना जिंदगी सोच भी नहीं सकता.” दूसरे ने कहा, “चाहकर भी इन्हें भुलाया नहीं जा सकता.” कई लोगों ने डिलीवरी पार्टनर्स की तारीफ करते हुए कहा कि वे बिना टिप की उम्मीद के भी मुस्कुराकर काम करते हैं. किसी ने मज़ाक में पूछा, “क्या आपको भारतीय मसाले याद नहीं आए?” तो किसी ने लिखा, “10 मिनट में iPhone मिल जाना आज भी मज़ाक जैसा लगता है.” वीडियो ने भारतीय सुविधाओं पर गर्व बढ़ा दिया. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

