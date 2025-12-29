गुलाब जामुन खाते ही मदमस्त हुआ विदेशी, हाथ में डिब्बा लिए दौड़-भाग रहा! Video देख हंस पड़े लोग

Trending Photos
Gulab Jamun Foreigner Funny Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स क्रिसमस मार्केट में खड़ा नजर आता है. वह वहां गुलाब जामुन ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे यह मिठाई कहीं नहीं मिलती. उसकी मायूसी भारतीय दर्शकों को भी जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि गुलाब जामुन की कमी किसी को भी दुखी कर सकती है. इस वीडियो की सबसे खास बात शख्स का गुलाब जामुन का उच्चारण है. वह बार-बार इसे ‘गुला जमून’ कहता सुनाई देता है.
गुलाब जामुन खाकर हुआ मदमस्त
यही मासूम सी गलती लोगों को इतनी पसंद आई कि उसकी उदासी पर हंसी भारी पड़ गई. नेटिजन्स को यह गलत उच्चारण इतना प्यारा लगा कि वीडियो देखते ही हंसना मुश्किल हो गया. वीडियो में यह भी साफ दिखता है कि शख्स सिर्फ गुलाब जामुन ही नहीं, बल्कि उसके साथ आइसक्रीम खाने की भी चाह रखता है. यह देसी कॉम्बिनेशन जानकर भारतीय यूजर्स और ज्यादा खुश हो गए. लोगों ने कहा कि विदेशी होते हुए भी उसे असली देसी स्वाद की पहचान है.
सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया?
वीडियो वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब गुलाब जामुन का नाम आधिकारिक तौर पर ‘गुला जमून’ कर देना चाहिए. कुछ यूजर्स ने शख्स की तारीफ करते हुए कहा कि यह अब तक का सबसे क्यूट प्रोनन्सिएशन है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘officialbigste’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था. पोस्ट को कुछ ही समय में 46 हजार से ज्यादा व्यूज मिल गए. पोस्ट के साथ लिखा गया था कि क्रिसमस मार्केट में कहीं भी गुलाब जामुन नहीं मिला. हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
लोगों ने क्या-क्या मजेदार बातें लिखीं?
एक यूजर ने लिखा कि कोई इसे एक गुलाब जामुन दिला दो. दूसरे ने कहा कि तुम खुद गुलाब जामुन जैसे हो. किसी ने मजाक में कहा कि आसमान की तरफ देखो, वहीं तुम्हारा गुलाब जा मून मिलेगा. वहीं कुछ लोगों ने तो उसे अपने घर बुलाकर गुलाब जामुन और आइसक्रीम खिलाने का न्योता भी दे डाला. इस वीडियो की लोकप्रियता की वजह इसकी सादगी और मासूमियत है. बिना किसी बनावट के यह क्लिप लोगों को हंसा रही है.