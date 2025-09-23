अमेरिकी लड़की ने अपनाई 5 देसी आदतें, Video देख आप भी कहेंगे- ये तो मेरे घर की कहानी है!
अमेरिकी लड़की ने अपनाई 5 देसी आदतें, Video देख आप भी कहेंगे- ये तो मेरे घर की कहानी है!

Indian Culture Viral Video: एक खास तरह के वीडियो ने भारतीय यूजर्स का दिल जीत लिया है, जिसमें विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और आदतों को पूरी श्रद्धा और मजाकिया अंदाज में अपनाते दिखते हैं. ऐसे ही एक वीडियो में एक अमेरिकी महिला लिज को देखिए, जो पांच साल तक एक भारतीय साथी के साथ रही.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:28 PM IST
अमेरिकी लड़की ने अपनाई 5 देसी आदतें, Video देख आप भी कहेंगे- ये तो मेरे घर की कहानी है!

Indian Daily Habits: हर दिन सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं. कुछ हंसाने वाले होते हैं तो कुछ हैरान कर देने वाले. लेकिन हाल ही में एक खास तरह के वीडियो ने भारतीय यूजर्स का दिल जीत लिया है, जिसमें विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और आदतों को पूरी श्रद्धा और मजाकिया अंदाज में अपनाते दिखते हैं. ऐसे ही एक वीडियो में एक अमेरिकी महिला लिज को देखिए, जो पांच साल तक एक भारतीय साथी के साथ रही. न केवल उसने उनसे प्यार किया, बल्कि उनके देसी घर की रोजमर्रा की आदतें भी पूरी तरह से अपना लीं.

क्या हैं ये ‘देसी’ आदतें जो विदेशी भी कर रहे हैं फॉलो?

लिज का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है. इसमें वह दिखाती है कि कैसे भारतीय घरों में जूते बाहर ही उतारना होता है, ताकि घर साफ-सुथरा रहे. फिर जब उसे किचन में डिशवॉशिंग लिक्विड खत्म हो जाता है, तो वह बचे हुए जेल में पानी मिलाकर उसे एक्स्ट्रा लाइफ देती है, यानी उसका फिर से इस्तेमाल करती है. फिर लिज दिखाती है कि जब स्पाइस जार खाली हो जाता है तो उसे धोकर नए मसाले से भर देती है.

साथ ही प्लास्टिक की थैलियों को फोल्ड करके अंदर रखने का तरीका भी दिखाती है, ताकि बाद में उपयोग किया जा सके. लिज यहां तक कि साबुन के छोटे टुकड़े को नए बार से जोड़कर भी दिखाती है, ताकि कुछ भी व्यर्थ न जाए. ये सारी बातें हम सबने अपने घरों में कई बार देखी होंगी.

सोशल मीडिया पर क्या रहा रिएक्शन?

इस वीडियो को लिज और उनके पार्टनर के इंस्टाग्राम हैंडल @spicygori पर शेयर किया गया था, जिसे अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई यूजर्स ने इसे अपनी कहानी कहा और खूब मजाकिया कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, “बधाई हो, अब आप भारतीय नागरिक हैं!” तो किसी ने मजाक में कहा, “अब आपका आधार कार्ड बनना पक्का है.” कई लोगों ने बताया कि वे भी ये सारी चीजें करते हैं.

देखें वीडियो-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Liz & Shiv (@spicygori)

 

क्या ये वीडियो सिर्फ मजाक ही है या कुछ और भी?

लिज का यह वीडियो सिर्फ हंसी-मजाक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई और रोजमर्रा के जज्बातों को दिखाता है. यह वीडियो यह भी बताता है कि प्यार से ही लोग एक-दूसरे की जड़ें समझ पाते हैं और अपनाते हैं. लिज जैसे विदेशी हमारे देश की संस्कृति को अपनाकर दिखाते हैं कि अलग-अलग संस्कृतियों का मेल कितना खूबसूरत हो सकता है.

