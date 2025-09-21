'ये इंडिया है बॉस…' ऑटो में बैठा विदेशी कर रहा था मजाक, फिर भईया का फ्रेंच लेक्चर सुनकर शर्म से पानी-पानी हुआ अमेरिकी  

Indian auto Driver Speaks French: भारत में एक अमेरिकी व्लॉगर को ऑटो ड्राइवर ने चौंका दिया, जब उसने फ्रेंच में धाराप्रवाह बात करनी शुरू कर दी. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया और अब तक 1.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज पा चुका है. लोग ड्राइवर की टैलेंट और स्मार्टनेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
Viral video: अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि ऑटो या रिक्शा चलाने वाले उतने पढ़े-लिखे नहीं होते. लेकिन कहते हैं न, किसी को उसके काम से जज नहीं करना चाहिए. कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया जब एक अमेरिकी व्लॉगर भारत में सफर कर रहा था. उसने सोचा कि ऑटो वाला बस टूटी-फूटी हिंदी-इंग्लिश ही जानता होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग निकली. ड्राइवर ने जब फ्रेंच में बात करना शुरू किया, तो विदेशी यात्री हक्का-बक्का रह गया.
बातचीत में खुला राज
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर जे ने ऑटो ड्राइवर से बातचीत शुरू की. ड्राइवर ने उससे पूछा, "आप कितनी भाषाएं बोलते हैं?" इस पर जे ने कहा कि "मैं दो भाषाएं जानता हूं, फ्रेंच और इंग्लिश." बस फिर क्या था, ऑटो वाले भैया ने तुरंत फर्राटेदार फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया. पहले तो जे को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने थोड़े सरल अंदाज में दोहराया, वह हैरान रह गया.
मजेदार वीडियो हुआ वायरल
इस पूरे वाकये का वीडियो खुद जे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो में ऑटो ड्राइवर फ्रेंच में सवाल पूछते और एक मजेदार मुहावरा सुनाते भी नजर आता है. जे इस अप्रत्याशित टैलेंट को देखकर हंसने लगता है और बार-बार कहता है कि वह यकीन नहीं कर पा रहा. यह वीडियो इतना दिलचस्प है कि अब तक इसे 1.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं और ड्राइवर की तारीफ कर रहे हैं.
लोगों की प्रतिक्रियाएं
इस वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई ने उसे स्कैन किया और भाषा एक्टिवेट कर दी." दूसरे ने मजाक में लिखा, "लगता है इसे भाषा डाउनलोड करने में सिर्फ पांच सेकंड लगे." वहीं किसी ने लिखा, "भारत टैलेंट से भरा देश है, यही हमारी असली पहचान है." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अमेरिकी को तो अब समझ आ गया होगा कि इंडिया में हर गली-नुक्कड़ पर हुनर छिपा बैठा है."