भारतीय बहुत फ्रेंडली लेकिन मैनर्स... इंडिया घूमने आए विदेशी ने की ऐसी शिकायत, हर किसी का शर्म से झुका सिर

Indian Etiquette: दिल्ली में रहने आए एक विदेशी नागरिक ने रेडिट पर भारत में लोगों के व्यवहार और ‘एटिकेट’ यानी शिष्टाचार को लेकर अपना अनुभव शेयर किया. उनके पोस्ट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी कि क्या भारत में सार्वजनिक जगहों पर सभ्यता और सेंस ऑफ़ सिविक बिहेवियर की कमी है या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक फर्क है?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:19 AM IST
Reddit Viral Post: एक विदेशी नागरिक ने रेडिट पर अपना भारत अनुभव शेयर करते हुए लिखा, “मैं तीन दिन से दिल्ली में हूं. सबकुछ अच्छा है (सिवाय फ्लू के), लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है लोगों में ‘एटिकेट’ की कमी.” उसने लिखा कि बस में और कतार में खड़े रहने जैसी छोटी-छोटी बातों में लोग नियमों का पालन नहीं करते. उसने लिखा, “आप लाइन में खड़े होते हैं और कोई अचानक आगे बढ़ जाता है. जब टोको तो ऐसा दिखाते हैं जैसे लाइन लगना कोई चीज ही नहीं.”.

क्यों हुआ बस में सफर के दौरान इतना अजीब अनुभव?

विदेशी यूजर ने बताया कि जब उसने बस में एक यात्री से कहा कि सीट ज्यादा पीछे न झुकाएं क्योंकि उसे जगह नहीं मिल रही, तो वह व्यक्ति गुस्सा होकर बार-बार पीछे मुड़कर उसे घूरने लगा और कुछ बड़बड़ाने लगा. वह समझ नहीं पाया कि लोग छोटी बातों पर इतना असहज क्यों हो जाते हैं. उसने सवाल पूछा, “क्या यह एक सांस्कृतिक बात है या लोगों को वाकई पब्लिक स्पेस की परवाह नहीं होती?”

क्या भारत में सभ्यता सिर्फ जान-पहचान तक सीमित है?

उसने लिखा, “भारतीय बहुत फ्रेंडली और शानदार लोग हैं, लेकिन सच कहूं तो उनका मैनर्स थोड़ा निराशाजनक हैं.” उसने रेडिट यूजर्स से सलाह मांगी कि ऐसी स्थितियों में क्या किया जाए, “क्या मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए या अपना स्टैंड रखना चाहिए?” रेडिट पोस्ट वायरल होते ही कई भारतीय यूजर्स ने उसकी बात से सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा, “यह भारत का यिन-यांग है. लोग बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, घर बुलाते हैं, लेकिन वही लोग पब्लिक जगहों पर सिविक सेंस भूल जाते हैं.” दूसरे ने लिखा, “यहां पर दूसरों के स्पेस या सुविधा की परवाह कम है. एक बार यह समझ जाओ, तो बाकी सब स्पष्ट हो जाता है.”

 

Indian etiquette
byu/miggins1610 inindia_tourism

 

क्या सच में ‘लाइन में लगना’ भारत में एक चुनौती है?

कई यूजर्स ने बताया कि कतार में घुस जाना एक आम बात है. एक कमेंट में लिखा, “अगर आपने बस एक सेंटीमीटर की जगह छोड़ी तो पूरा परिवार उसमें घुस जाएगा”. एक अन्य यूजर ने सुझाव दिया, “बस अपनी जगह पर डटे रहो. ज्यादातर बार कैशियर खुद टोक देता है, नहीं तो इग्नोर कर दो.” इस पोस्ट ने फिर से चर्चा छेड़ दी कि क्या भारत में लोगों को सार्वजनिक व्यवहार, कतार में लगने और दूसरों की स्पेस की इज्जत रखने की जरूरत है.

