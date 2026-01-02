Advertisement
trendingNow13061350
Hindi Newsजरा हटकेन ताजमहल, न UPI, न आटो... भारत से लौटकर इस विदेशी को Swiggy, Zomato, Blinkit क्यों आया याद? Video वायरल

न ताजमहल, न UPI, न आटो... भारत से लौटकर इस विदेशी को Swiggy, Zomato, Blinkit क्यों आया याद? Video वायरल

भारत से लौटने के बाद एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर ने ताजमहल या UPI नहीं, बल्कि Swiggy, Zomato और Blinkit को सबसे ज़्यादा मिस करने की बात कही. उसका कहना है कि 10 मिनट में iPhone और PS5 जैसी डिलीवरी ने भारत को बेहद खास बना दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न ताजमहल, न UPI, न आटो... भारत से लौटकर इस विदेशी को Swiggy, Zomato, Blinkit क्यों आया याद? Video वायरल

Quick Delivery India: भारत की यात्रा के बाद आमतौर पर विदेशी ताजमहल, भीड़-भाड़ वाली गलियों या डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग रहा. एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि भारत से लौटने के बाद उसके दिमाग में सबसे ज्यादा जो चीज घूम रही है, वो Swiggy, Zomato और Blinkit जैसे क्विक-डिलीवरी ऐप्स हैं. उसने कहा कि भारत में रहते हुए जो सुविधा मिली, वैसी उसके देश में सोच पाना भी मुश्किल है.

वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ने साफ कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि वह UPI, ताजमहल या ऑटो-रिक्शा को मिस करेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है. उसके मुताबिक भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी फास्ट डिलीवरी लाइफस्टाइल है. मिनटों में खाना, ग्रॉसरी और यहां तक कि महंगे गैजेट्स तक घर पहुंच जाना उसके लिए किसी लग्ज़री से कम नहीं था, जो अब उसे बुरी तरह खल रही है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

Add Zee News as a Preferred Source

Blinkit, Swiggy और Zomato ने क्यों छोड़ी गहरी छाप?

विदेशी क्रिएटर ने बताया कि Blinkit, Swiggy और Zomato जैसे ऐप्स ने भारत में रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है. जरूरत की चीजों के लिए बाहर निकलने की मजबूरी नहीं, ट्रैफिक या लंबी लाइनों का झंझट नहीं. बस मोबाइल खोला, ऑर्डर किया और कुछ ही मिनटों में सब कुछ दरवाजे पर. उसके देश में ऐसी सुविधा न होने के कारण उसे अब भारत की ये आदतें और ज्यादा याद आ रही हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by डैनी (@dannykastory)

 

लोगों ने इस बात पर क्या रिएक्शन दिया?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, भारतीय यूजर्स ने भी हामी भर दी. एक यूजर ने लिखा कि 10 मिनट में iPhone मिलना किसी जोक जैसा लगता है, लेकिन भारत में ये हकीकत है. दूसरे ने कहा कि इन ऐप्स की नोटिफिकेशन के कारण इन्हें भूल पाना नामुमकिन है. किसी ने इसे लेजीनेस प्रो मैक्स बताया तो किसी ने साफ कहा कि वह Blinkit के बिना रह ही नहीं सकता.

यह भी पढ़ें: 52 साल की उम्र में इस मां ने YouTube से की पहली कमाई! वायरल Video ने नम कर दीं सबकी आंखें

कई यूजर्स ने कमेंट किया कि अब भारतीयों को एहसास हो रहा है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कई मामलों में विदेशियों से बेहतर हो चुकी है. कुछ ने यह भी जोड़ा कि डिलीवरी पार्टनर टिप की उम्मीद नहीं रखते और अगर दी जाए तो खुश हो जाते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि बस अगर AQI थोड़ा बेहतर हो जाए, तो भारत में लाइफ और भी शानदार हो सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

SwiggyZomatoblinkitTaj MahalforeignerViral Video

Trending news

'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
Mithun Chakraborty
हम इस बार सरकार जरूर बनाएंगे...ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
congress MP
यह हमारी विविधता पर हमला है...BJP नेता के 'गद्दार' वाले बयान पर भड़के कांग्रेस नेता
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
Political Kissa
श्रीमान प्रधानमंत्री जी, गुस्सा खुद पर करना सीखिए...जिसने भरी संसद में बोलती बंद की
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल