न ताजमहल, न UPI, न आटो... भारत से लौटकर इस विदेशी को Swiggy, Zomato, Blinkit क्यों आया याद? Video वायरल

Quick Delivery India: भारत की यात्रा के बाद आमतौर पर विदेशी ताजमहल, भीड़-भाड़ वाली गलियों या डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तारीफ करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग रहा. एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि भारत से लौटने के बाद उसके दिमाग में सबसे ज्यादा जो चीज घूम रही है, वो Swiggy, Zomato और Blinkit जैसे क्विक-डिलीवरी ऐप्स हैं. उसने कहा कि भारत में रहते हुए जो सुविधा मिली, वैसी उसके देश में सोच पाना भी मुश्किल है.

वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ने साफ कहा कि लोग सोच रहे होंगे कि वह UPI, ताजमहल या ऑटो-रिक्शा को मिस करेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है. उसके मुताबिक भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी फास्ट डिलीवरी लाइफस्टाइल है. मिनटों में खाना, ग्रॉसरी और यहां तक कि महंगे गैजेट्स तक घर पहुंच जाना उसके लिए किसी लग्ज़री से कम नहीं था, जो अब उसे बुरी तरह खल रही है.

Blinkit, Swiggy और Zomato ने क्यों छोड़ी गहरी छाप?

विदेशी क्रिएटर ने बताया कि Blinkit, Swiggy और Zomato जैसे ऐप्स ने भारत में रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है. जरूरत की चीजों के लिए बाहर निकलने की मजबूरी नहीं, ट्रैफिक या लंबी लाइनों का झंझट नहीं. बस मोबाइल खोला, ऑर्डर किया और कुछ ही मिनटों में सब कुछ दरवाजे पर. उसके देश में ऐसी सुविधा न होने के कारण उसे अब भारत की ये आदतें और ज्यादा याद आ रही हैं.

लोगों ने इस बात पर क्या रिएक्शन दिया?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, भारतीय यूजर्स ने भी हामी भर दी. एक यूजर ने लिखा कि 10 मिनट में iPhone मिलना किसी जोक जैसा लगता है, लेकिन भारत में ये हकीकत है. दूसरे ने कहा कि इन ऐप्स की नोटिफिकेशन के कारण इन्हें भूल पाना नामुमकिन है. किसी ने इसे लेजीनेस प्रो मैक्स बताया तो किसी ने साफ कहा कि वह Blinkit के बिना रह ही नहीं सकता.

कई यूजर्स ने कमेंट किया कि अब भारतीयों को एहसास हो रहा है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कई मामलों में विदेशियों से बेहतर हो चुकी है. कुछ ने यह भी जोड़ा कि डिलीवरी पार्टनर टिप की उम्मीद नहीं रखते और अगर दी जाए तो खुश हो जाते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि बस अगर AQI थोड़ा बेहतर हो जाए, तो भारत में लाइफ और भी शानदार हो सकती है.