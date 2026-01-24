'पहले दिन लगा था डर...', अब गोवंश से प्रेम को लेकर विदेशी शख्स ने जारी किया वीडियो; कही ये बात

Viral Video: भारतीय संस्कृति में गाय को माता माना जाता है और उसको पूजा जाता है. भारतीय लोगों में गाय को लेकर अलग ही प्रेम की भावना रहती है, लेकिन जब कोई विदेशी भारत आकर गाय से प्यार करे तो ये और भी खूबसूरत लगता है. सोशल मीडिया पर एक विदेशी ने गायों को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताया और पूछा कि ये क्या खाती हैं. वीडियो में ये विदेशी गायों से प्यार करता नजर आता है. आप भी देखें ये खूबसूरत वीडियो.

गायों के साथ क्या कर रहा था ये विदेशी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी गायों के बीच है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, अब मुझे गायों से डर नहीं लगता. गायों को क्या खाना पसंद है. वीडियो में दिखता है कि जब भारत में उसका पहला दिन था तब वो गाय से डरता था और आज एक साल हो गया है तो उसे गायों से डर नहीं लगता है. अब वो गायों को गले लगाता है उन्हें दुलार है. वीडियो में जब लिखा आता है, वन डे इन इंडिया. तब वो एक गाय से डरता हुआ नजर आता है. इसके बाद दूसरे वीडियो पर लिखा आता है, वन ईयर इन इंडिया. जैसे ही एक साल गुजरता है जो लड़का कभी एक गाय से डरता था वो अचानक गाय उसकी सबसे फेवरेट हो जाती है. वीडियो में दिखता है कि वो कई गायों से मिलता है और उन्हें प्यार करता है. चलिए देखते हैं ये खूबसूरत वीडियो.

यह भी पढ़ें: क्लासरूम की तरह खेत में लगाई गायों की हाजिरी, आइडल स्टूडेंट की तरह ऐसे दिया रिस्पांस

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @jinu._.oh नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गाय रोटी, बिस्कुट जैसी कोई भी चीज खा सकती हैं, आप उन्हें कोई भी शाकाहारी चीज दे सकते हैं, वे खा लेंगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "हम गाय को हरा चारा और रोटी खिलाते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.