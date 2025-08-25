विदेशी ने पहली बार टेस्ट किया इंडिया का पान मसाला! मुंह में डालते ही आया ऐसा टेस्ट; बोला- मैंने जिंदगी में...

Trending Photos
Viral Instagram Video: भारत का पान मसाला सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि अब विदेशों में भी इसकी चर्चा है. न्यूजीलैंड के मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक ने अपने विदेशी दोस्तों को भारत का मशहूर रजनीगंधा पान मसाला चखाया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और इसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. कार्ल ने यह सब अपने मोबाइल कैमरे के सामने किया, जिन्हें देखने के लिए सभी टूट पड़े.
यह भी पढ़ें: दोस्तों संग रील बना रहा था ये यूट्यूबर, अचानक आया तेज पानी और एक झटके में बहा ले गया; कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सबकुछ
आखिर कार्ल रॉक ने अपने दोस्तों को क्या खिलाया?
वीडियो में कार्ल रॉक अपने विदेशी दोस्तों को बताते हैं कि पान मसाला कैसे खाया जाता है. वे उन्हें समझाते हैं- इसे निगलना नहीं है, बस धीरे-धीरे मुंह में रखकर चूसना है. लेकिन जैसे ही उनके दोस्तों ने पान मसाला अपनी जीभ पर रखा, उनके चेहरे के हावभाव बदल गए और हर किसी की प्रतिक्रिया देखने लायक थी. किसी दोस्त ने तुरंत कहा, “कोई ऐसा अपने मुंह में क्यों डालेगा?” वहीं, एक अन्य ने कहा कि इसमें थोड़ी पुदीने जैसी खुशबू है. किसी ने इसे ब्रेथ फ्रेशनर बताया, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह लाल हो गया.
देखें वीडियो-
सबसे मजेदार रिएक्शन किसका था?
काले टी-शर्ट वाला दोस्त सबसे मजेदार प्रतिक्रिया देता है. वह मजाकिया अंदाज में कहता है, “केवल तुम ही हमारे जीवन में ऐसे अजीब स्वाद ला सकते हो.” लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने साफ कह दिया, “सॉरी भाई, ये मेरे बस की चीज नहीं है.” वीडियो के अंत में जब कार्ल इसे माउथ फ्रेशनर कहते हैं, तो एक दोस्त तुरंत टोकता है और कहता है, “नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा.” इसके बाद सब जोर-जोर से हंसने लगते हैं.
यह भी पढ़ें: मैं श्राप देता हूं, आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे... आखिर शेयर होल्डर्स को क्यों आया गुस्सा? LIVE मीटिंग हुई रिकॉर्ड
सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?
यह वीडियो कार्ल रॉक ने 21 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम हैंडल @iamkarlrock से शेयर किया था. अब तक इसे 5.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में भी मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “कार्ल भाई, सावधान रहना, कल को आपका दोस्त पूछेगा वही पैकेट है क्या.” तो किसी ने मजाक में कहा, “अब क्या तंबाकू भी खिलाओगे?” वहीं, एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “कैसे बंदर को अदरक का स्वाद पता चलेगा.”