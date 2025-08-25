विदेशी ने पहली बार टेस्ट किया इंडिया का पान मसाला! मुंह में डालते ही आया ऐसा टेस्ट; बोला- मैंने जिंदगी में...
Advertisement
trendingNow12895705
Hindi Newsजरा हटके

विदेशी ने पहली बार टेस्ट किया इंडिया का पान मसाला! मुंह में डालते ही आया ऐसा टेस्ट; बोला- मैंने जिंदगी में...

Pan Masala Foreigners Reaction: भारत का पान मसाला सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि अब विदेशों में भी सुर्खियां बटोर रहा है. इसका श्रेय जाता है न्यूजीलैंड के मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक को, जिन्होंने अपने विदेशी दोस्तों को भारत का मशहूर रजनीगंधा पान मसाला चखाया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विदेशी ने पहली बार टेस्ट किया इंडिया का पान मसाला! मुंह में डालते ही आया ऐसा टेस्ट; बोला- मैंने जिंदगी में...

Viral Instagram Video: भारत का पान मसाला सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि अब विदेशों में भी इसकी चर्चा है. न्यूजीलैंड के मशहूर यूट्यूबर कार्ल रॉक ने अपने विदेशी दोस्तों को भारत का मशहूर रजनीगंधा पान मसाला चखाया. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और इसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. कार्ल ने यह सब अपने मोबाइल कैमरे के सामने किया, जिन्हें देखने के लिए सभी टूट पड़े.

यह भी पढ़ें: दोस्तों संग रील बना रहा था ये यूट्यूबर, अचानक आया तेज पानी और एक झटके में बहा ले गया; कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सबकुछ

आखिर कार्ल रॉक ने अपने दोस्तों को क्या खिलाया?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में कार्ल रॉक अपने विदेशी दोस्तों को बताते हैं कि पान मसाला कैसे खाया जाता है. वे उन्हें समझाते हैं- इसे निगलना नहीं है, बस धीरे-धीरे मुंह में रखकर चूसना है. लेकिन जैसे ही उनके दोस्तों ने पान मसाला अपनी जीभ पर रखा, उनके चेहरे के हावभाव बदल गए और हर किसी की प्रतिक्रिया देखने लायक थी. किसी दोस्त ने तुरंत कहा, “कोई ऐसा अपने मुंह में क्यों डालेगा?” वहीं, एक अन्य ने कहा कि इसमें थोड़ी पुदीने जैसी खुशबू है. किसी ने इसे ब्रेथ फ्रेशनर बताया, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह लाल हो गया.

देखें वीडियो-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karl Rock (@iamkarlrock)

 

सबसे मजेदार रिएक्शन किसका था?

काले टी-शर्ट वाला दोस्त सबसे मजेदार प्रतिक्रिया देता है. वह मजाकिया अंदाज में कहता है, “केवल तुम ही हमारे जीवन में ऐसे अजीब स्वाद ला सकते हो.” लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने साफ कह दिया, “सॉरी भाई, ये मेरे बस की चीज नहीं है.” वीडियो के अंत में जब कार्ल इसे माउथ फ्रेशनर कहते हैं, तो एक दोस्त तुरंत टोकता है और कहता है, “नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा.” इसके बाद सब जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: मैं श्राप देता हूं, आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे... आखिर शेयर होल्डर्स को क्यों आया गुस्सा? LIVE मीटिंग हुई रिकॉर्ड

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

यह वीडियो कार्ल रॉक ने 21 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम हैंडल @iamkarlrock से शेयर किया था. अब तक इसे 5.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में भी मजेदार रिएक्शन की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “कार्ल भाई, सावधान रहना, कल को आपका दोस्त पूछेगा वही पैकेट है क्या.” तो किसी ने मजाक में कहा, “अब क्या तंबाकू भी खिलाओगे?” वहीं, एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “कैसे बंदर को अदरक का स्वाद पता चलेगा.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Pan MasalaViral Video

Trending news

आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
;