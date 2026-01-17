इंडियन ट्रक ड्राइवर के साथ गदर काट रहा विदेशी टूरिस्ट! तेज म्यूजिक के साथ हाईवे पर मस्ती

Viral Video: जब विदेशी भारत घूमने आते हैं तो कई ऐसी यादें अपने साथ लेकर जाते हैं जिनको को कभी भूल नहीं सकते हैं. कहीं ट्रेन में भारतीय फैमिली के साथ डिनर करना हो या टैम्पो वाले भैया की प्ले लिस्ट हो. अपने देश जाकर सब कुछ मिल सकते हैं. इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी भारत के एक ट्रक में यात्रा कर रहा है और सफर का आनंद ले रहा है. इस दौरान तेज आवाज में गदर फिल्म का गाना बज रहा है और ड्राइवर और विदेशी टूरिस्ट फुल मस्ती कर रहे है. चलिए जानते हैं.

किस गाने पर नाच रहे थे?

इंटरनेटर पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक विदेशी टूरिस्ट एक ट्रक में यात्रा कर रहा है. इसके साथ ट्रक में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर है. इस दौरान ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में गदर फिल्म का गाना बजता है और ये तीनों मस्ती करते जा रहे हैं. मैं निकला गड्डी लेके गाने पर तीनों गदर मचा रहे हैं. इस दौरान विदेशी टूरिस्ट वीडियो बनाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @amanitravell नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 54 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या था यूजर्स का रिएक्शन?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तुरंत वायरल होने लगा. यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. वीडियो पर लिखा है कि वीडियो मैंने अपनी मां का सेंड किया ये बताने के लिए कि मैं इंडिया में सेफ हूं. एक यूजर ने लिखा, "ये सब देखकर आपकी मां पूरी तरह से परेशान हो जाएंगी. चलती हुई ट्रक में सब लोग और ड्राइवर नाच रहे हैं. ये तो किसी भी दुर्घटना को न्योता देने जैसा है. ये सब देखकर उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.