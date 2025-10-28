भारतीय मसालेदार खाने का स्वाद लेते ही विदेशी शख्स का हुआ बुरा हाल! पसीने-पसीने होकर चीखता बाहर भागा, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आयरलैंड का एक व्यक्ति भारतीय मसालेदार खाना खाते हुए बुरी तरह परेशान नजर आ रहा है. आमतौर पर विदेशी भारत की खूबसूरती और संस्कृति देखकर हैरान होते हैं, लेकिन इस बार एक विदेशी शख्स भारतीय भोजन की तीखाई से हैरान रह गया. भारतीय दोस्त के साथ रेस्तरां में बैठा यह शख्स मजे से खाना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में मसालों ने उसका हाल बेहाल कर दिया. वीडियो में उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह पसीने में भीग जाता है.

इंस्टाग्राम पर शेयर हुआ मजेदार वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @eamonjohn नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, “मुझे लगा मैं असली मसाला संभाल सकता हूं, लेकिन मसाले ने मुझे संभाल लिया.” क्लिप में देखा जा सकता है कि विदेशी व्यक्ति खाने के बाद होंठों पर केचअप लगाते हुए अपने चेहरे पर आई जलन को कम करने की कोशिश कर रहा है. वहीं उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और आंखों में पानी आ गया था. जब उससे सहन नहीं हुआ, तो वह चिल्लाते हुए रेस्तरां से बाहर निकल गया और गेट पर बैठकर सिगरेट पीने लगा.

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

इस वीडियो पर लोगों की हंसी नहीं रुक रही. एक यूजर ने लिखा, “उसने खाकर कैलोरी जला ली.” दूसरे ने मजाक में कहा, “वह अब जान गया होगा कि असली भारतीय मसाले क्या होते हैं.” तीसरे यूजर ने लिखा, “वह अब उन जगहों से पसीना बहा रहा है जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था.” चौथे यूजर ने लिखा, “अब तो सिगरेट का धुआं भी उसे मिर्च जैसा लग रहा होगा.” सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को “इंडियन स्पाइस चैलेंज फेल” नाम से ट्रेंड बना दिया.

वायरल हो गया विदेशी का रिएक्शन

वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं और मजाक में कह रहे हैं कि “अब विदेशी समझ गया कि मसाले से पंगा नहीं लेना चाहिए.” कई भारतीय यूजर्स ने लिखा कि “जो भारत आए और तीखा न खाए, उसका सफर अधूरा है.” वहीं, कुछ ने मजे लेते हुए कहा कि “अब उसे असली भारत का स्वाद मिल गया.” वीडियो के जरिए एक बार फिर साबित हुआ कि भारतीय मसालों का स्वाद जितना लाजवाब है, उतना ही जबरदस्त उनका असर भी है.