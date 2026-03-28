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विदेशी टूरिस्ट ने ली खांसी की दवा, रेट सुन खुशी से झूम उठी महिला बोली- आज के बाद...

Foreigner Woman Video: जब विदेशी महिला Ines Faria ने भारत में खांसी की दवा खरीदी तो दाम सुनकर चौंक गई. महिला को ये दवा काफी सस्ती लगी. महिला ने भारत की किफायती दवाओं की तारीफ की. ये वीडियो अब दुनियाभर के लोगों को भारत की सस्ती स्वास्थ्य समस्याओं की ओर आकर्षित कर रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:40 PM IST
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मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदती विदेशी महिला. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @lost.with.ines
मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदती विदेशी महिला. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @lost.with.ines

Viral Video: सोशल मीडिया पर विदेशी महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है. महिला के गले में खराश हुई तो खांसी की दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर आ गई. महिला ने खांसी का सिरप और कुछ गोलियां लीं, जो 252 रुपये की थीं. महिला 252 रुपये सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसके लिए ये दवा काफी सस्ती थी. 

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा है कि महिला मेडिकल स्टोर पर जाती है और खांस कर बताती है कि उसके गले में खराश हो रही है. वो बताती है कि वो खुद को बिमार महसूस कर रही है. महिला खांसी का सिरप मांगती है. इस दौरान मेडिकल स्टोर पर मौजूद आंटी खांसी का एक सिरप और खराश दूर करने के लिए 3 गोलियां देती हैं. इसके बाद ये विदेशी महिला पूछती है कि कितने रुपये हुए? तो आंटी 252 रुपये बताती हैं. विदेशी महिला के रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि महिला को इतनी सस्ती दवा की उम्मीद नहीं थी.

(यह भी पढ़ें: बेटियों को साड़ी में देखकर रो पड़े पापा, गले लगाकर पिता ने यूं की वाहवाही! Video दिल जीत लेगा)

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रेट सुनकर खुश हो गई महिला

महिला ने जैसे ही 252 रुपये सुने तो तुरंत पेमेंट कर दिया. इसके बाद भी हैरानी के साथ बताया कि गोलियां और कफ सिरप लगभग 2 यूरो (252 रुपये) में मिला. महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर कैप्शन में भी मजेदार तरीके से बताया है कि मैं सोच रही थी महंगा होगा, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2 यूरो का मिल गया. इसके बाद महिला ने मजाक में कहा कि अब वो भारत में ही बसने का सोच रही हैं.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @lost.with.ines नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 3.7 मिलियन से ज्यादा बाद देखा जा चुका है. इसके अलावा 71 हजार से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या मैं ही हूं जिसको लगता है कि थोड़ा महंगा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सिरप भारत में काफी प्रसिद्ध दवा है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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