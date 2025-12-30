Advertisement
शर्मनाक; मैडम आपका टिकट कैंसिल है... बोलकर विदेशी को ठगने की कोशिश, व्लॉगर ने बीच बचाव कर बचाई देश की इज्जत

शर्मनाक; मैडम आपका टिकट कैंसिल है... बोलकर विदेशी को ठगने की कोशिश, व्लॉगर ने बीच बचाव कर बचाई देश की इज्जत

विदेशी ट्रैवल इंफ्लुएंसर क्लाउडिया फालेंटा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठगी का शिकार होते-होते बचीं. टिकट को अमान्य बताकर उन्हें गुमराह किया गया. वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने समर्थन किया और घटना ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए.  

Written By  Shivam Tiwari |Last Updated: Dec 30, 2025, 07:32 PM IST
शर्मनाक; मैडम आपका टिकट कैंसिल है... बोलकर विदेशी को ठगने की कोशिश, व्लॉगर ने बीच बचाव कर बचाई देश की इज्जत

दिल्ली रेलवे स्टेशन… देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक. यहां हर दिन लाखों लोग आते-जाते हैं. लेकिन इसी भीड़ में कई बार ऐसे अनुभव भी सामने आते हैं, जो किसी का भी दिन खराब कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी सच्चाई को सामने लाता है. इस वीडियो में एक विदेशी ट्रैवल इंफ्लुएंसर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठगी का शिकार होते-होते बचती नजर आ रही है. वीडियो में उसका गुस्सा, डर और बेबसी साफ दिखाई देती है. वह कहती है कि यह उसका “भारत में सबसे पागलपन भरा ट्रैवल डे” था. यह घटना न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अनजान जगहों पर अकेले यात्रा करना कितना मुश्किल हो सकता है. 

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठगी की कोशिश

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी जाने के लिए पहुंची विदेशी ट्रैवल इंफ्लुएंसर क्लाउडिया फालेंटा के साथ एक चौंकाने वाला वाकया हुआ. क्लाउडिया ने बताया कि वह सुबह जल्दी उठकर उबर से स्टेशन पहुंची थीं. तभी स्टेशन के एंट्री गेट पर एक शख्स उनके पास आया और दावा किया कि उनका ट्रेन टिकट अमान्य है. उसने उन्हें किसी दूसरे ऑफिस में चलने के लिए कहा. क्लाउडिया को उसकी बातों पर शक हुआ और उन्होंने अपने दूसरे वैध टिकट दिखाए. करीब 10 मिनट तक चली इस बहस के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया. इस पूरे अनुभव ने क्लाउडिया को बुरी तरह परेशान कर दिया.

वीडियो में दिखा डर और गुस्सा

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में क्लाउडिया साफ कहती नजर आती हैं, उन्होंने बताया कि ट्रेन छूटने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, इसी वजह से वह बेहद तनाव और गुस्से में थीं. वीडियो में वह कहती हैं कि उनका खून खौल रहा था. हालांकि बाद में स्टेशन के एक बंद रास्ते को पार करने में उन्हें मदद मिली और वह किसी तरह अपनी ट्रेन पकड़ने में सफल रहीं. क्लाउडिया ने माना कि यह अनुभव उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्होंने इसे इसलिए शेयर किया ताकि लोग यात्रा की असली सच्चाई देख सकें.

 

 

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट

क्लाउडिया की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका समर्थन किया. किसी ने उन्हें हिम्मत रखने की सलाह दी, तो किसी ने कहा कि ऐसे लोगों से बात ही न करें. कई भारतीय यूजर्स ने भी माना कि ऐसे अनुभव दुर्भाग्यपूर्ण हैं. राहत की बात यह रही कि इस घटना के बाद क्लाउडिया का सफर सुचारू रहा. उन्होंने ट्रेन यात्रा का आनंद लिया, सहयात्रियों से बातचीत की और वाराणसी पहुंचकर शहर को एक्सप्लोर किया. क्लाउडिया ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद यात्रा इंसान को मजबूत बनाती है और यही असली सीख है.

Shivam Tiwari

Viral Video

Trending news

