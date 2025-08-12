इंडियन रेस्टोरेंट में ठूंस-ठूंसकर खाया 23,500 रुपये का खाना, फिर धीरे से कल्टी हुए 4 विदेशी! देखें Video

Restaurant Incident: इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन में एक भारतीय रेस्टोरेंट में ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां चार युवक करीब £200 (लगभग 23 हजार रुपये) का खाना खाकर बिना पैसे दिए फरार हो गए. इस घटना के बाद रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उनका पीछा किया और पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

क्या हुआ था 4 अगस्त की रात?

रिपोर्ट के मुताबिक, 4 अगस्त की रात 10:11 बजे चार युवक नॉर्थहैम्पटन के सैफ्रन रेस्टोरेंट में पहुंचे. उन्होंने तरह-तरह के डिश ऑर्डर किए, जिनमें करी, लैम्ब चॉप्स और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे. कुल बिल £197.30 यानी लगभग 23 हजार रुपये बना.

पैसे दिए बिना कैसे भाग निकले?

खाना खत्म करने के बाद जब बिल का वक्त आया, तो चारों युवक चुपके से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए. स्टाफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और सड़क पर दौड़ाया, लेकिन वे भागने में सफल रहे. बाद में रेस्टोरेंट ने बिल की फोटो और घटना की जानकारी अपने फेसबुक पेज पर शेयर की. नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस ने इस मामले को चोरी मानते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं है, बल्कि मेहनत से काम करने वाले छोटे बिज़नेस और स्थानीय समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाला काम है.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

फेसबुक पोस्ट वायरल होते ही लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने लिखा, "अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घर पर खाइए! लोग आजकल इतने आलसी क्यों हो गए हैं कि खुद खाना नहीं बनाते?" एक अन्य ने तंज कसा, "इसलिए पहले से कार्ड स्वाइप करना चाहिए. इन्हें देखकर तो लगता नहीं कि ये मैकडॉनल्ड्स का भी बिल भर सकते हैं, फिर £200 का रेस्टोरेंट बिल तो दूर की बात है."

FAQs

Q1. घटना कब और कहां हुई?

यह घटना 4 अगस्त की रात नॉर्थहैम्पटन, इंग्लैंड के सैफ्रॉन रेस्टोरेंट में हुई.

Q2. चारों युवकों ने कितना बिल चुकाए बिना भाग गए?

उन्होंने £197.30 यानी लगभग 20 हज़ार रुपये का खाना खाकर पैसे नहीं दिए.

Q3. क्या पुलिस ने मामला दर्ज किया है?

नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस ने इसे चोरी मानते हुए जांच शुरू कर दी है.