जंगल की मिट्टी में छुपा था 1,000 साल पुराना खजाना! खोलते ही उड़ गए होश, अंदर थी बेशकीमती चीजें
Biggest Archaeological Discoveries: पोलैंड के ग्रोजडिक जंगल में शुरू हुई एक हल्की-फुल्की गर्मियों की 'खजाना खोज' ने इतिहास रच दिया. जून में ‘डेनार कालिस्ज’ नाम का एक शौकिया इतिहास प्रेमियों का समूह कालिस्ज शहर के पास जंगल में गया था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 15, 2025, 08:57 AM IST
Poland Treasure Hunt: पोलैंड के ग्रोजडिक जंगल में शुरू हुई एक हल्की-फुल्की गर्मियों की 'खजाना खोज' ने इतिहास रच दिया. जून में ‘डेनार कालिस्ज’ नाम का एक शौकिया इतिहास प्रेमियों का समूह कालिस्ज शहर के पास जंगल में गया था. उनका मकसद बस मस्ती करना था, लेकिन सिर्फ पांच हफ्तों में यह जोक सर्च असली सदियों पुराने खजाने की खोज में बदल गई.

सबसे पहले क्या मिला?

खोज की शुरुआत साधारण थी. सबसे पहले उन्हें रोमन काल की एक प्राचीन कब्र मिली. इसमें एक योद्धा के अवशेष, भाला और ढाल के हिस्से मिले, जो उस समय के युद्ध के तरीकों की कहानी बयां करते हैं.

कैसे मिला पहला बड़ा खजाना?

कुछ दिनों बाद टीम को 11वीं सदी का एक सिक्का और एक छोटा मिट्टी का बर्तन मिला. जब बर्तन को कालिस्ज यूनिवर्सिटी में खोला गया, तो उसमें 631 सिक्के छिपे मिले. इसने साबित कर दिया कि एक सिक्का भी बड़े खजाने का रास्ता दिखा सकता है. जून के अंत तक उन्हें मिट्टी से एक और बर्तन मिला, जिसमें और भी सिक्के थे.

देखें वीडियो-

सोने का गहना कैसे मिला?

असली सनसनी 12 जुलाई को हुई, जब टीम के सदस्य मतेउज ने जमीन में चमक देखी. पहले लगा कि ये कंगन है, लेकिन जांच में पता चला कि ये 5वीं सदी का शुद्ध सोने का हार है, जिसका वजन 222 ग्राम है. यह हार एक मिट्टी के बर्तन में मोड़कर रखा गया था और इसका डिज़ाइन पूरी तरह सुरक्षित था. विशेषज्ञों के अनुसार, यह हार गोथिक लोगों का है, जो जर्मनिक समुदाय थे और पोलैंड के कुछ हिस्सों में स्लाव लोगों के साथ रहते थे. स्कैंडिनेविया में ऐसे हार पहले मिले हैं, लेकिन पोलैंड में यह पहली खोज है.

अब कहां रखे जाएंगे ये खजाने?

ये सभी खजाने- सिक्के, हथियार, कब्र के अवशेष और सोने का हार – अब कालिस्ज म्यूजियम में प्रदर्शित किए जाएंगे. इस खोज ने एक भूले-बिसरे योद्धा की कब्र से लेकर चमकते गोथिक गहनों तक, एक हजार साल से भी पुरानी इतिहास की परतें खोल दी हैं.

