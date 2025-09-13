भूल जाइए डाइट और एक्सरसाइज; 100 साल की महिला ने खोला 'लंबी उम्र' का राज, बताए 5 ऐसे सीक्रेट जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

Viral News: कहते हैं कि लंबी उम्र पाने के लिए डाइट और एक्सरसाइज जरूरी होती है, लेकिन अमेरिका की 100 साल की मैरी कोरोनियोस ने इसका राज कुछ अलग बताया. वह बताती हैं कि जीवन का आनंद लेना, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम करना और दिमाग को सक्रिय रखना ज्यादा जरूरी है. उनकी कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए हैं. उन्होंने अपने 100वें जन्मदिन पर दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाया और बताया कि उनकी ये आदतें ही उन्हें फिट, खुश और लंबे जीवन का रास्ता दिखाती हैं.

ताकत बनाइए और खुद को चुनौती दीजिए

मैरी रोज़ाना “सिट टू स्टैंड” जैसे व्यायाम करती हैं, जिससे शरीर की ताकत बनी रहती है. इसके साथ ही वह कार्डियो एक्सरसाइज जैसे बाइक चलाना भी पसंद करती हैं. चोट लगने के बाद भी वे तीन हफ्तों में जिम लौट आईं. उनका मानना है कि खुद को लगातार चुनौती देना चाहिए. बचपन में पैसों की कमी थी, फिर भी वे पेड़ पर चढ़तीं, तैरतीं और खोज करतीं. यही आदतें उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती गईं. आज भी वे हर दिन खुद को नए लक्ष्य देती हैं.

संतुलित भोजन और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान

मैरी का नाश्ता दो अंडे, मक्खन और चाय से शुरू होता है. दोपहर में चिकन वेजिटेबल सूप और रात में बेटी के बनाए भोजन से उनका दिन पूरा होता है. वे शराब और सिगरेट से दूर रहती हैं, लेकिन कभी-कभी छोटे ट्रीट का आनंद लेती हैं. साथ ही वे दिमाग की सेहत का भी ध्यान रखती हैं. रोज़ाना खबरें पढ़ती हैं और नई चीजें सीखती रहती हैं. उनका मानना है कि जिज्ञासा और लचीलापन ही लंबे जीवन का राज है. इससे दिमाग सक्रिय और सोच खुली रहती है.

समाज से जुड़िए और जीवन में खुशी

मैरी का मानना है कि समाज से जुड़ने और सेवा करने से मन खुश रहता है. उनकी आस्था भी उन्हें सही रास्ता दिखाती है. वे कहती हैं, “ऊपर वाला देख रहा है, इसलिए मैं अच्छा व्यवहार करती हूं.” साथ ही उनकी बेटी बताती है कि मैरी मजाक में किसी भी मौके पर नए दोस्त बनाने से नहीं चूकतीं. उनका खुला स्वभाव और सकारात्मक सोच उन्हें हर उम्र में उत्साहित और ऊर्जावान बनाता है. यही आदतें उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का असली राज हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी स्वस्थ और सक्रिय रह सकता है.