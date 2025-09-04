गुच्ची बैग्स और लैबुबु डॉल्स को भूल जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर छा गया है एक देसी झोले में बैठा मासूम पप्पी

Viral Puppy Video: इंटरनेट हर साल कोई न कोई नया जुनून ढूंढ ही लेता है. साल 2025 में ये जुनून बना लाबुबू डॉल्स- नुकीले कान, अजीब दांत और शरारती मुस्कान वाली गुड़िया. लोग इन्हें बैग चार्म, कीचेन और कलेक्टेबल्स की तरह इस्तेमाल करने लगे. लेकिन जब सबको लगा कि अब लाबुबू ही छाए रहेंगे, तभी एक नए कंटेंडर ने सबका दिल जीत लिया और ये कोई डॉल नहीं बल्कि एक असली पिल्ला था.

यह भी पढ़ें: जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

वायरल वीडियो में आखिर दिखा क्या?

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स अपने छोटे से डॉगी को बड़े से जूट के थैले (यानी देसी झोले) में लेकर घूम रहा था. मजेदार बात ये थी कि पिल्ला बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे इस सफर का मजा आ रहा हो. यह नजारा इतना प्यारा था कि देखने वालों ने तुरंत तय कर लिया- लाबुबू से अच्छा तो यह पिल्ला ही है!

सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा?

वीडियो पर लिखा गया, “गुच्ची बैग विद लाबुबू? या फिर ये प्यारा पप्पी.” इसके बाद तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “सोचने की भी जरूरत नहीं, ये बैग ही सबसे बढ़िया.” दूसरे ने कहा, “ये सवाल ही नहीं हुआ, जवाब तो यही है.” तीसरे ने लिखा, “ये चीज अनमोल है, कोई गुच्ची-प्राडा-हर्मीस इसे हरा नहीं सकता.” एक ने मजाक में लिखा, “देसी झोला और देसी पप्पी-हमेशा बेस्ट!”

लाबुबू डॉल्स की कहानी क्या है?

लाबुबू असल में द मॉन्स्टर्स ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें जिमोमो, मोकोकॉ और टाइकोको जैसे कैरेक्टर्स शामिल हैं. इसे हांगकांग के आर्टिस्ट कासिंग लंग ने नॉर्डिक मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर बनाया था. शुरुआत 2019 में पॉप मार्ट नामक कंपनी ने की और इसके बाद से हर नए वर्जन के साथ ये गुड़िया और पॉपुलर होती गई.

यह भी पढ़ें: हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

इतना क्यों मशहूर हुआ लाबुबू?

लाबुबू डॉल्स का पॉपुलर होने का बड़ा कारण है ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट. यानी लोग नहीं जानते कि डिब्बे में कौन-सा वर्जन मिलेगा. इस सरप्राइज ने कलेक्शन को और मजेदार बना दिया. साथ ही, सेलिब्रिटीज भी इन्हें बैग चार्म या कीचेन की तरह यूज़ करने लगे, जिससे ये फैशन एक्सेसरी बन गई.

पिल्ला बनाम लाबुबू – इंटरनेट ने किसे चुना?

हालांकि लाबुबू ने दुनियाभर में फैन बनाए हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो ने साफ कर दिया कि एक असली पिल्ले की क्यूटनेस के आगे कोई डॉल टिक नहीं सकती. लोगों ने साफ लिखा, “लाबुबू चाहे जितना प्यारा लगे, पर असली पप्पी के आगे सब फीका है.”