भूल जाइए स्विटजरलैंड! भारत में इन जगहों को नहीं देखा तो क्या देखा, भारतीय रेलवे ने शेयर किया Video

पिछले कुछ दिनों से भारत के पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर जमकर बर्फबारी हो रही है. सोशल मीडिया पर बर्फ से ढके पहाड़ों का मनमोहक नजारा वायरल हो रहा है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने भी ट्रेन स्टेशनों के लुभावने दृश्य पोस्ट किए. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के बारामूला में बर्फ से ढके सदुरा रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन के प्रवेश करने का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया है कि ठंड के तापमान ने उसकी सेवाओं को प्रभावित नहीं किया है.

मंत्रालय ने कालका-शिमला रेल मार्ग (Kalka-Shimla Rail Route) का एक वीडियो भी साझा किया और लिखा, 'विश्व प्रसिद्ध कालका-शिमला रेल रूट का मनमोहक दृश्य: यूनेस्को द्वारा घोषित हेरिटेज 'कालका-शिमला' रूट पर तारादेवी स्टेशन के नजदीक सुरंग संख्या 91 से गुजरती हुई स्पेशल पैसेंजर टॉय ट्रेन सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.' वीडियो माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, जिसे देखकर नेटिज़न्स दंग रह गए हैं. कई लोगों ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि क्लिप भारत से हैं क्योंकि ऐसा अक्सर यूरोप के देशों में दिखाई देता है.'

देखें वीडियो -

The breathtaking view of the snow clad train entering snow covered Sadura Railway Station at Baramulla - Banihal section. pic.twitter.com/4hrzLWFfD4

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 11, 2022