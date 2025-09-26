Video: पाकिस्तान में छिपा है इंडिया के इतिहास का ऐसा अनमोल खजाना, जिसे अब दुनिया ने भुला दिया

Gurdwara Bhai Bannu Pakistan: सोशल मीडिया पर सिख इतिहास का एक भूला-बिसरा पन्ना फिर से चर्चा में है. पाकिस्तानी ट्रैवल व्लॉगर ने मंडी बहाउद्दीन जिले के मंगट गांव में स्थित गुरुद्वारा भाई बन्नू का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इस वीडियो ने सबका ध्यान इस ऐतिहासिक स्थल की ओर खींचा जो अब जीर्ण-शीर्ण हालत में खड़ा है और पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा है.

गुरुद्वारा भाई बन्नू की ऐतिहासिक अहमियत क्या है?

गुरुद्वारा भाई बन्नू का महत्व 17वीं सदी से जुड़ा है. भाई बन्नू, गुरु अर्जन देव जी के अनुयायी और मंगट गांव के निवासी थे. जब गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पहला संकलन तैयार किया तो उसे बांधने की जिम्मेदारी भाई बन्नू को दी गई. गुरु ग्रंथ साहिब को लाहौर ले जाने से पहले भाई बन्नू ने उसे मंगट में सुरक्षित रखा. वहीं उन्होंने इसकी एक हस्तलिखित प्रति तैयार की, जिसे भाई बन्नू वॉल्यूम कहा गया. यह ग्रंथ 1947 तक गुरुद्वारे में सुरक्षित रहा लेकिन विभाजन के समय सिख समुदाय इसे कानपुर ले आया. बाद में वहां भाई बन्नू के नाम पर एक नया गुरुद्वारा बनाया गया.

गुरुद्वारे की वास्तुकला किस शैली की है?

मंगट का वर्तमान ढांचा 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था. यह मुगल और सिख कला का अद्भुत मिश्रण है. तीन मंजिला यह इमारत शानदार भित्तिचित्रों (फ्रेस्को) से सजी हुई है, जो उस समय के कारीगरों की कला को बखूबी दर्शाती है. विभाजन के बाद यह स्थान गुरुद्वारे के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ. कई दशकों तक यह जगह एक स्कूल के रूप में कार्य करती रही और 2005 तक यहां बच्चों की पढ़ाई होती रही. आज यह निजी संपत्ति के रूप में खड़ा है और इसकी हालत बेहद खस्ताहाल हो चुकी है.

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रियाएं आईं?

वीडियो देखकर लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा, “इतिहास से जुड़ा इतना सुंदर गुरुद्वारा बहाली के लायक है.” किसी और ने इसे हिडन जेम बताया. वहीं मंगट के एक निवासी ने लिखा, “मेरे दादा जी यहां पढ़ाते थे, बच्चे पेड़ों की छांव में पढ़ते थे. अब यह जगह बर्बाद हो चुकी है. विश्वास नहीं होता कि किसी ने इस पर वीडियो बनाया. सलाम.” गुरुद्वारा भाई बन्नू आज भी सिख इतिहास का मौन गवाह है. यह स्थल बताता है कि धरोहरें सिर्फ ईंट-पत्थर नहीं होतीं, बल्कि वे एक पूरी संस्कृति और विश्वास की पहचान होती हैं.