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4 करोड़ की Google वाली नौकरी छोड़ खोल लिया ढाबा! अब रेस्टोरेंट चलाकर कमा रहा है सालाना ₹21.7 करोड़, उड़ाए सबके होश

Former Google Engineer Story: अमेरिका के टेक इंडस्ट्री में शानदार करियर बनाने वाले 35 साल के सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी ने करोड़ों रुपये की नौकरी छोड़कर अपना रेस्टोरेंट शुरू करने का फैसला लिया. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और क्रूज जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने टेक की दुनिया से दूरी बनाई और टेक्सास में हलाल BBQ रेस्टोरेंट खोल लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:46 PM IST
4 करोड़ की Google वाली नौकरी छोड़ खोल लिया ढाबा! अब रेस्टोरेंट चलाकर कमा रहा है सालाना ₹21.7 करोड़, उड़ाए सबके होश
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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