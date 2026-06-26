/4 करोड़ की Google वाली नौकरी छोड़ खोल लिया ढाबा! अब रेस्टोरेंट चलाकर कमा रहा है सालाना ₹21.7 करोड़, उड़ाए सबके होश

बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सलाहुद्दीन ने करीब 14 साल तक टेक सेक्टर में काम किया. इस दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और क्रूज जैसी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दीं. उनकी नौकरी शानदार थी और पैकेज भी करोड़ों में था. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें लगने लगा कि वह जिस काम का हिस्सा हैं, उसमें इंसानी जुड़ाव कम होता जा रहा है. इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वह कुछ अलग करेंगे. इस फैसले के बाद उन्होंने अपनी हाई-पेइंग नौकरी छोड़ दी और सैन फ्रांसिस्को से बाहर निकलकर एक धार्मिक संस्था के साथ काम करना शुरू किया. इस दौरान उनकी सैलरी पहले से काफी कम हो गई, लेकिन उनके मन में कुछ नया करने का जुनून था.