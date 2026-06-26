/4 करोड़ की Google वाली नौकरी छोड़ खोल लिया ढाबा! अब रेस्टोरेंट चलाकर कमा रहा है सालाना ₹21.7 करोड़, उड़ाए सबके होश

Former Google Engineer Story: कई लोगों का सपना होता है कि उन्हें बड़ी कंपनी में करोड़ों रुपये की नौकरी मिले, लेकिन अमेरिका के एक टेक एक्सपर्ट ने ऐसी नौकरी छोड़कर ऐसा रास्ता चुना, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 35 साल के सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी ने अपनी 4.2 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी छोड़ दी और खाने का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया.
उनका कहना है कि लंबे समय तक टेक इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनका काम सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित रह गया है. वह कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिसका लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ाव हो. इसके बाद उन्होंने टेक की दुनिया से दूरी बनाई और टेक्सास में हलाल BBQ रेस्टोरेंट खोल लिया. हैरानी की बात यह है कि इस बिजनेस ने पहले ही साल में करीब 21.7 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया.
बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सलाहुद्दीन ने करीब 14 साल तक टेक सेक्टर में काम किया. इस दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और क्रूज जैसी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दीं. उनकी नौकरी शानदार थी और पैकेज भी करोड़ों में था. लेकिन धीरे-धीरे उन्हें लगने लगा कि वह जिस काम का हिस्सा हैं, उसमें इंसानी जुड़ाव कम होता जा रहा है. इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वह कुछ अलग करेंगे. इस फैसले के बाद उन्होंने अपनी हाई-पेइंग नौकरी छोड़ दी और सैन फ्रांसिस्को से बाहर निकलकर एक धार्मिक संस्था के साथ काम करना शुरू किया. इस दौरान उनकी सैलरी पहले से काफी कम हो गई, लेकिन उनके मन में कुछ नया करने का जुनून था.
नौकरी के साथ-साथ सलाहुद्दीन दोस्तों के लिए डिनर पार्टी आयोजित करते थे और BBQ बनाते थे. उनके दोस्तों को उनका बनाया हुआ खाना काफी पसंद आया. कई दोस्तों ने कहा कि उन्होंने इस तरह का BBQ पहले कभी नहीं खाया. यहीं से सलाहुद्दीन के मन में एक नया आइडिया आया. उन्हें लगा कि टेक्सास जैसे BBQ के लिए मशहूर इलाके में भी एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू किया जा सकता है, जहां लोगों को अलग तरह का स्वाद मिले. इसके बाद उन्होंने हलाल BBQ रेस्टोरेंट शुरू करने का फैसला लिया.
दिसंबर 2024 में सलाहुद्दीन ने टेक्सास में 'काफी BBQ' नाम से अपना रेस्टोरेंट शुरू किया. उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि तीन दिन तक चलने जितना खाना तैयार किया जाए. लेकिन कहानी कुछ और ही थी. रेस्टोरेंट खुलने के पहले ही दिन पूरा खाना बिक गया. उन्हें उसी रात दोबारा खाना तैयार करना पड़ा. धीरे-धीरे उनके रेस्टोरेंट की लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग दूर-दूर से उनका BBQ खाने पहुंचने लगे.
सलाहुद्दीन के अनुसार, उनके रेस्टोरेंट ने पहले साल में करीब 2.3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 21.7 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया. अब उनका लक्ष्य है कि इस साल उनका बिजनेस 4 मिलियन डॉलर यानी करीब 37.8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद सलाहुद्दीन ने अभी तक खुद को एक भी डॉलर सैलरी नहीं दी है. वह अपनी बचत से अपना खर्च चला रहे हैं. उनका कहना है कि बिजनेस की कमाई अभी भी कंपनी को मजबूत बनाने और शुरुआती निवेश को वापस लाने में लग रही है.
सलाहुद्दीन बताते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस बाहर से जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है. बिजनेस इनसाइडर को उन्होंने बताया कि हर महीने उनके रेस्टोरेंट का खर्च करीब 2.15 लाख डॉलर यानी लगभग 1.8 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इसमें खाने का सामान खरीदने पर करीब 1.25 लाख डॉलर, कर्मचारियों की सैलरी पर 50 हजार डॉलर और किराए पर करीब 15 हजार डॉलर खर्च होते हैं. इसके अलावा मार्केटिंग और दूसरे खर्च भी होते हैं. इतनी कमाई के बाद भी उनका कहना है कि बिजनेस को लंबे समय तक सफल बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है.
सलाहुद्दीन की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं. करोड़ों की नौकरी छोड़ना आसान फैसला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जुनून को चुना. उनका मानना है कि सफलता सिर्फ बड़ी सैलरी पाने में नहीं है, बल्कि ऐसा काम करने में है, जिससे आपको संतुष्टि मिले. आज एक पूर्व टेक इंजीनियर अपने BBQ रेस्टोरेंट के जरिए न सिर्फ करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बल्कि यह भी साबित कर रहे हैं कि अगर मेहनत और सही सोच हो तो कोई भी नया रास्ता सफलता तक पहुंच सकता है.