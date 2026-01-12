Advertisement
trendingNow13071396
Hindi Newsजरा हटकेगरीबी में बीता बचपन, 34 साल में ली रिटायरमेंट! अब पूरी जिंदगी करेगा सिर्फ ये काम, जानकर खुश हुए लोग

गरीबी में बीता बचपन, 34 साल में ली रिटायरमेंट! अब पूरी जिंदगी करेगा सिर्फ ये काम, जानकर खुश हुए लोग

Nvidia Engineer Retirement Story: इंजीनियर भारत के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब हालात में पला-बढ़ा. परिवार के पास बुनियादी जरूरतें पूरी करने तक के पैसे नहीं होते थे. बचपन अनिश्चितता और संघर्ष से भरा रहा, लेकिन यही हालात बाद में उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बने.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 12, 2026, 09:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गरीबी में बीता बचपन, 34 साल में ली रिटायरमेंट! अब पूरी जिंदगी करेगा सिर्फ ये काम, जानकर खुश हुए लोग

Early Retirement In India: रेडिट पर एक यूजर की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसमें उसने दावा किया कि वह 34 साल की उम्र में रिटायर हो चुका है और अब दुनिया भर की यात्रा कर रहा है. खुद को पूर्व एनवीडिया इंजीनियर बताने वाले इस शख्स ने अपनी इस उपलब्धि को ‘पर्सनल फ्लेक्स’ कहा, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.

गरीबी में बीता बचपन कैसा था?

पोस्ट के मुताबिक, यह इंजीनियर भारत के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब हालात में पला-बढ़ा. परिवार के पास बुनियादी जरूरतें पूरी करने तक के पैसे नहीं होते थे. बचपन अनिश्चितता और संघर्ष से भरा रहा, लेकिन यही हालात बाद में उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बने. यूजर ने बताया कि उसने 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की. इसके बाद उसने एक टियर-3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की. पढ़ाई पर फोकस और गोल्ड मेडलिस्ट बनने की वजह से उसे एनवीडिया जैसी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी में नौकरी मिली, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

परिवार की हालत कितनी मुश्किल थी?

उसने अपने पिता के संघर्ष का जिक्र करते हुए बताया कि पिता शुरुआती 2000 के दशक में अपने भाई की एसटीडी पीसीओ शॉप पर सिर्फ 1500 रुपये महीने की नौकरी करते थे. 7 से 8 साल बाद जाकर उन्हें 4000 रुपये की नौकरी मिली. यह बैकग्राउंड बताता है कि परिवार किस स्तर की आर्थिक तंगी से गुजरा. यूजर ने बताया कि उसने करीब 10 साल एनवीडिया में काम किया. इस दौरान कंपनी के स्टॉक्स के जरिए उसने अच्छी-खासी संपत्ति बनाई. 2022 में उसने कंपनी छोड़ दी, जबकि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पास पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा है.

 

From BPL backgrond to retiring at 34. Traveling across the world now with a goal to explore all 195 countries (32 done)..
byu/GEM_Gen_Eng_Male inIndian_flex

 

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

करोड़ों की नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों?

एनवीडिया छोड़ने के बाद उसने दो और सेमीकंडक्टर कंपनियों में काम किया. बाद में उसने 1 करोड़ से ज्यादा सालाना पैकेज वाली नौकरी भी छोड़ दी. उसका कहना था कि करियर में इससे बेहतर स्थिति मिलना मुश्किल था और वह कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर निकलना चाहता था. पोस्ट के अनुसार, वह और उसकी पत्नी डुअल इनकम नो किड्स कपल हैं. दोनों ने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स के जरिए लाखों माइल्स जमा कीं और अब बिना ज्यादा खर्च के दुनिया घूम रहे हैं. अब तक वे 32 देशों की यात्रा कर चुके हैं और लक्ष्य 195 देशों का है.

कई यूजर्स ने इसे प्रेरणादायक बताया और बधाई दी. वहीं कुछ ने कहा कि ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए संभव नहीं होती और यह एनवीडिया जैसे मौके की वजह से संभव हो पाई. कुछ ने इसे दुर्लभ उदाहरण बताया, जबकि कई लोगों को ‘Be your own Santa’ लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Engineernvidiatravel

Trending news

पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत ने लिखा कामयाबी की नई इमारत, लॉन्च हुआ आयुलसैट और अन्वेषा
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग