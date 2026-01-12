गरीबी में बीता बचपन, 34 साल में ली रिटायरमेंट! अब पूरी जिंदगी करेगा सिर्फ ये काम, जानकर खुश हुए लोग

Early Retirement In India: रेडिट पर एक यूजर की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जिसमें उसने दावा किया कि वह 34 साल की उम्र में रिटायर हो चुका है और अब दुनिया भर की यात्रा कर रहा है. खुद को पूर्व एनवीडिया इंजीनियर बताने वाले इस शख्स ने अपनी इस उपलब्धि को ‘पर्सनल फ्लेक्स’ कहा, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.

गरीबी में बीता बचपन कैसा था?

पोस्ट के मुताबिक, यह इंजीनियर भारत के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब हालात में पला-बढ़ा. परिवार के पास बुनियादी जरूरतें पूरी करने तक के पैसे नहीं होते थे. बचपन अनिश्चितता और संघर्ष से भरा रहा, लेकिन यही हालात बाद में उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बने. यूजर ने बताया कि उसने 12वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से की. इसके बाद उसने एक टियर-3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की. पढ़ाई पर फोकस और गोल्ड मेडलिस्ट बनने की वजह से उसे एनवीडिया जैसी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी में नौकरी मिली, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी.

परिवार की हालत कितनी मुश्किल थी?

उसने अपने पिता के संघर्ष का जिक्र करते हुए बताया कि पिता शुरुआती 2000 के दशक में अपने भाई की एसटीडी पीसीओ शॉप पर सिर्फ 1500 रुपये महीने की नौकरी करते थे. 7 से 8 साल बाद जाकर उन्हें 4000 रुपये की नौकरी मिली. यह बैकग्राउंड बताता है कि परिवार किस स्तर की आर्थिक तंगी से गुजरा. यूजर ने बताया कि उसने करीब 10 साल एनवीडिया में काम किया. इस दौरान कंपनी के स्टॉक्स के जरिए उसने अच्छी-खासी संपत्ति बनाई. 2022 में उसने कंपनी छोड़ दी, जबकि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके पास पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा है.

करोड़ों की नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों?

एनवीडिया छोड़ने के बाद उसने दो और सेमीकंडक्टर कंपनियों में काम किया. बाद में उसने 1 करोड़ से ज्यादा सालाना पैकेज वाली नौकरी भी छोड़ दी. उसका कहना था कि करियर में इससे बेहतर स्थिति मिलना मुश्किल था और वह कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर निकलना चाहता था. पोस्ट के अनुसार, वह और उसकी पत्नी डुअल इनकम नो किड्स कपल हैं. दोनों ने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स के जरिए लाखों माइल्स जमा कीं और अब बिना ज्यादा खर्च के दुनिया घूम रहे हैं. अब तक वे 32 देशों की यात्रा कर चुके हैं और लक्ष्य 195 देशों का है.

कई यूजर्स ने इसे प्रेरणादायक बताया और बधाई दी. वहीं कुछ ने कहा कि ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए संभव नहीं होती और यह एनवीडिया जैसे मौके की वजह से संभव हो पाई. कुछ ने इसे दुर्लभ उदाहरण बताया, जबकि कई लोगों को ‘Be your own Santa’ लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई.