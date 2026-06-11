/मैं तुम्हारे लिए पागल हूं... 55 साल की मैडम का 16 साल के छात्र पर आया दिल; भेजे 19,000 भद्दे मैसेज, बुरी फंसी

जांच में मिले कुछ मैसेजों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें महिला ने छात्र के प्रति अपने भावनात्मक लगाव की बात कही थी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, महिला ने कथित तौर पर छात्र को कई ऐसे संदेश भेजे, जिनमें उसने अपनी भावनाएं जाहिर की थीं. एक मैसेज में महिला ने लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं. वहीं, कुछ मैसेज में यह भी लिखा गया था कि ऐसी बातें सामने आने पर उसकी नौकरी भी जा सकती है. जांच एजेंसियों का कहना है कि बातचीत में दोनों के रिश्ते, भविष्य की योजनाओं और इस संबंध को दूसरों से छिपाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई थी. हालांकि, अभी इन सभी दावों की पुष्टि अदालत में होनी बाकी है.