/मैं तुम्हारे लिए पागल हूं... 55 साल की मैडम का 16 साल के छात्र पर आया दिल; भेजे 19,000 भद्दे मैसेज, बुरी फंसी

Teacher Student Relationship Case: स्कूल और शिक्षक का रिश्ता हमेशा भरोसे और भविष्य का रास्ता दिखाने वाला माना जाता है. लेकिन अमेरिका से सामने आया यह मामला लोगों को हैरान कर रहा है. आरोप है कि एक महिला स्कूल टीचर ने अपने ही स्कूल के नाबालिग छात्र के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया, जो अब पुलिस जांच का विषय बन गया है.
द सन की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में 55 वर्षीय अमांडा कैट्ज नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान मिले सबूतों में छात्र और महिला के बीच हजारों मैसेज, सैकड़ों फोन कॉल्स और कई निजी बातचीत शामिल हैं. हालांकि, मामले में अभी अंतिम कानूनी फैसला नहीं आया है और आरोपों की जांच जारी है. महिला और छात्र के बीच कथित रिश्ते की खबर सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी काफी चर्चा शुरू हो गई है. कई लोग यह जानकर हैरान हैं कि यह बातचीत कई महीनों तक कैसे चलती रही?
पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब छात्र की मां को महिला और उसके बेटे के बीच हो रही बातचीत पर शक हुआ. इसके बाद मामला धीरे-धीरे जांच एजेंसियों तक पहुंच गया. द सन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्र की मां को कुछ ऐसी जानकारी मिली, जिसने उन्हें चिंतित कर दिया. बाद में जांच के दौरान सामने आया कि दोनों के बीच लगातार संपर्क था. पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, महिला और छात्र के बीच तीन महीने के अंदर 19 हजार से ज्यादा टेक्स्ट मैसेज और लगभग 600 फोन कॉल्स हुए थे. इतनी बड़ी संख्या में बातचीत ने जांच अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
जांच में मिले कुछ मैसेजों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें महिला ने छात्र के प्रति अपने भावनात्मक लगाव की बात कही थी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, महिला ने कथित तौर पर छात्र को कई ऐसे संदेश भेजे, जिनमें उसने अपनी भावनाएं जाहिर की थीं. एक मैसेज में महिला ने लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं. वहीं, कुछ मैसेज में यह भी लिखा गया था कि ऐसी बातें सामने आने पर उसकी नौकरी भी जा सकती है. जांच एजेंसियों का कहना है कि बातचीत में दोनों के रिश्ते, भविष्य की योजनाओं और इस संबंध को दूसरों से छिपाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई थी. हालांकि, अभी इन सभी दावों की पुष्टि अदालत में होनी बाकी है.
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, छात्र ने जांच कर रहे अधिकारियों को कुछ ऐसे बयान दिए, जिनके बाद मामला और गंभीर हो गया. द सन की रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्र ने दावा किया कि उसके और महिला के बीच कई बार मुलाकातें हुई थीं. जांच दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि महिला ने उसे कुछ गिफ्ट भी दिए थे. पुलिस का कहना है कि छात्र ने महिला के साथ कथित तौर पर हुई कई मुलाकातों का जिक्र किया है. इन्हीं बयानों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया है.
बताया जा रहा है कि इस रिश्ते का अंत इसी साल फरवरी में हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत का स्वर भी बदल गया. जांच दस्तावेजों में दावा किया गया है कि जब छात्र ने महिला से दूरी बनानी शुरू की, तो महिला ने कई भावनात्मक संदेश भेजे. इनमें रिश्ते के खत्म होने पर दुख जताया गया था. इसी दौरान कथित तौर पर ऐसे संदेश भी सामने आए, जिनमें महिला ने अपना दिल टूटने जैसी बातें लिखी थीं. इन संदेशों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.
मामला सामने आने के बाद महिला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद पुलिस जांच तेज हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल के अंत में महिला ने नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद जांच एजेंसियों ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर महिला को जून की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था. बाद में वह जमानत पर रिहा हो गई.
हालांकि, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम फैसला अदालत में ही होगा. स्थानीय पुलिस विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि जांच में कई गंभीर आरोप सामने आए हैं. वहीं, कानून जानने वाले लोगों का कहना है कि किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जाना चाहिए. फिलहाल, महिला पर औपचारिक आरोप तय होने की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है. इसी कारण मामले पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है.
मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स का कहना है कि शिक्षकों और छात्रों के बीच भरोसे का रिश्ता बेहद संवेदनशील होता है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है. वहीं, कुछ लोग पूरे मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मामले के बाद एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों के आचरण से जुड़े नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है.
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