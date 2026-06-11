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मैं तुम्हारे लिए पागल हूं... 55 साल की मैडम का 16 साल के छात्र पर आया दिल; भेजे 19,000 भद्दे मैसेज, बुरी फंसी

Teacher Student Relationship Case: अमेरिका में एक 55 साल की पूर्व स्कूल टीचर पर 16 साल के छात्र के साथ कथित तौर पर अश्लील मैसेज भेजने और संबंध रखने का गंभीर आरोप लगा है. जांच के दौरान पुलिस को दोनों के बीच 19 हजार से ज्यादा मैसेज और करीब 600 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड मिला. सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जमकर चर्चा हो रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 11, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:10 AM IST
मैं तुम्हारे लिए पागल हूं... 55 साल की मैडम का 16 साल के छात्र पर आया दिल; भेजे 19,000 भद्दे मैसेज, बुरी फंसी
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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