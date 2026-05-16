मेले में 'भविष्य बताने वाली मशीन' ने कान में कही थी ऐसी बात! 30 साल बाद वैसा ही किया तो जीते 8 करोड़ रुपये

Fortune Telling Machine: किस्मत कब और कहां चमक जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता. कभी-कभी एक छोटी सी पर्ची या दशकों पुराना भरोसा आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है. ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के मिशिगन में रहने वाले 56 वर्षीय स्टीफन ह्यूसजेन के साथ. स्टीफन ने हाल ही में पावरबॉल लॉटरी में पूरे 1 मिलियन डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) का इनाम जीता है. लेकिन इस जीत की सबसे दिलचस्प बात वह जरिया है, जहां से उन्हें ये जादुई नंबर्स मिले थे. यह कहानी किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, जहां एक पुरानी भविष्यवाणी सच साबित हुई.

मशीन का 30 साल पुराना राज

स्टीफन ह्यूसजेन ने मिशिगन लॉटरी अधिकारियों को बताया कि उनकी इस जीत के पीछे 30 साल पुराना एक राज है. करीब तीन दशक पहले स्टीफन लास वेगास की यात्रा पर गए थे. वहां उन्होंने एक 'ज़ोल्टर फॉर्च्यून टेलिंग मशीन' (भविष्य बताने वाली मशीन) का इस्तेमाल किया था. उस मशीन से निकले भाग्य के पर्चे पर कुछ 'लकी नंबर्स' लिखे हुए थे. स्टीफन ने उन नंबर्स को कचरे में फेंकने के बजाय संभाल कर रखा और पिछले 30 सालों से वे लगातार उन्हीं नंबर्स पर दांव लगा रहे थे.

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कैसे मिली करोड़ों की जीत?

22 अप्रैल के पावरबॉल ड्रॉ के लिए स्टीफन ने ऑनलाइन टिकट खरीदा था. उन्होंने वही पुराने नंबर्स चुने जो उन्हें जोल्टर मशीन से मिले थे. जब नतीजे आए, तो स्टीफन का टिकट पांच सफेद गेंदों के नंबरों से पूरी तरह मैच कर गया. ये लकी नंबर्स थे: 24-29-32-49-63. हालांकि वह पावरबॉल नंबर चूक गए, लेकिन पांच नंबर मैच होते ही उनकी झोली में 10 लाख डॉलर आ गिरे.

विजेता की क्या आई प्रतिक्रिया

लॉटरी ड्रॉ होने की अगली सुबह जब स्टीफन ने अपना ईमेल चेक किया, तो उनके होश उड़ गए. मिशिगन लॉटरी की तरफ से उन्हें जीत का मैसेज मिला था. स्टीफन ने अपनी पत्नी को चिल्लाकर आवाज दी और पूछा, "क्या यह सच है?" स्टीफन का कहना है कि उन्हें अभी भी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा है. उन्होंने बताया कि जब तक वह चेक को कैश नहीं करा लेते, तब तक उन्हें यह सब एक सपने जैसा ही लगेगा.

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इनाम की राशि का क्या करेंगे स्टीफन?

इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद स्टीफन ने अपनी भविष्य की योजनाएं भी शेयर की. उन्होंने बताया कि इन पैसों से वह सबसे पहले अपने घर और कार का कर्ज चुकाएंगे. इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ एक शानदार वैकेशन पर जाने की योजना बना रहे हैं. बाकी बची हुई रकम को वह अपने रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखेंगे ताकि उनका बुढ़ापा आराम से कट सके.