आश्चर्य: धरती पर यहां हर सेकेंड निकलता है 300 लीटर पानी, वैज्ञानिक भी सोर्स पता करने में नाकाम

Ajab Gajab News: हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और विज्ञान बहुत प्रगति कर चुका है. इसके बाद भी दुनिया में कुछ ऐसे कुदरती (Mysterious Spring in France) रहस्य हैं, जिन्हें चमत्कार (Mysteries of The World) ) से कम नहीं कहा जा सकता है. यहां तक कि हजारों साल बाद भी इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ सका है. ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य फ्रांस के बरगंडी (France’s Burgundy region) राज्य में टोनेरे नामक शहर में है. यहां हजारों साल से धरती के अंदर से हर सेंकेड 300 लीटर से ज्यादा पानी (Fosse Dionne Spring in France) लगातार निकलता रहता है. आज तक वैज्ञानिक भी इस पानी के सोर्स का पता नहीं लगा सके हैं.

फ्रांस (Unsourced Spring in France) में धरती से निकल रहे इस पानी को फॉसे डियोनी स्प्रिंग (Fosse Dionne spring) नाम दिया गया है. वैज्ञानिकों ने धरती से लगातार निकल रहे इस पानी के सोर्स के बारे में कई बार पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर इस झरने में पानी कहां से आता है?

ये भी पढ़ें- OMG: सैकड़ों साल से एक तरफ झुका हुआ है बनारस का यह मंदिर, लोग मानते हैं भगवान 'शिव' का चमत्कार

बरसात में 3000 लीटर प्रति सेकेंड से ज्यादा निकलता है पानी

फॉसे डियोनी स्प्रिंग (Fosse Dionne spring) से प्रति सेकेंड धरती के भीतर से 300 लीटर पानी आता रहता है. सिर्फ यही नहीं बरसात के मौसम में यहां से प्रति सेकेंड 3000 लीटर से ज्यादा पानी निकलने लगता है. वैज्ञानिक इस बात की भी थाह नहीं लगा सके हैं कि बरसात में अचानक से इतना ज्यादा पानी कैसे निकलने लगता है.

इस तिलिस्मी झरने को यहां के लोग कुदरत का चमत्कार मानते हैं. बताया जाता है कि रोमन लोग इस झरने के पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल में लाते थे. वहीं 17वीं सदी में इस झरने में लोग नहाते भी थे. वैज्ञानिकों ने 18वीं सदी से इस झरने की थाह लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि इस झरने की कोई तहलटी ही नहीं है.

ये भी पढ़ें- Ajab Gajab News: अब कुत्तों के पास भी होगा फोन! वीडियो कॉल पर मालिक से कर सकेंगे बात

जो भी गया अंदर, नहीं लौटा वापस

बताया जाता है कि फॉसे डियोनी स्प्रिंग (Fosse Dionne spring) के जलस्रोत को ढूंढने के चक्कर में जो भी इसके अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा. इसकी थाह ढूंढने गए सारे लोगों की इसमें डूबकर मौत हो गई. इसके बाद अब इस झरने में जाने से भी लोग डरते हैं. बहुत से लोगों का मानना है कि इस झरने में दूसरी दुनिया से पानी आता है. 1974 में इसकी थाह ढूंढने गए दो गोताखोर इसमें खोकर मर गए थे. वहीं 1996 में एक और गोताखोर की इसमें डूबकर मौत हो गई थी.

ऐसी वायरल खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें