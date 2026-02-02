सावधान फ्रेशर्स! सैलरी ब्रेकअप नहीं देखा तो पछताएंगे, 18 लाख वाले ऑफर में एम्प्लाई को कैसे मिला धोखा? खुद फाउंडर से जानें सच

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेसावधान फ्रेशर्स! सैलरी ब्रेकअप नहीं देखा तो पछताएंगे, 18 लाख वाले ऑफर में एम्प्लाई को कैसे मिला धोखा? खुद फाउंडर से जानें सच

Salary Scam: एक स्टार्टअप फाउंडर ने बताया कैसे 18 लाख पैकेज का सपना असल में सिर्फ 6 लाख की सैलरी निकलता है, और क्यों हर फ्रेशर को जॉब ऑफर से पहले सैलरी ब्रेकअप समझना जरूरी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 02, 2026, 02:21 PM IST
Job Offer Salary Scam: आजकल जॉब ऑफर में लिखे बड़े-बड़े सैलरी नंबर फ्रेशर्स को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं. लेकिन कई बार यही आंकड़े सबसे बड़ा धोखा साबित होते हैं. BlockseBlock के फाउंडर साहिल ठाकुर ने लिंक्डइन पर बताया कि कैसे एक 18 लाख रुपये सालाना का ऑफर असल में सिर्फ 6 लाख की पक्की सैलरी था, बाकी सब सिर्फ कागजों का खेल.

क्या 18 LPA का ऑफर एक कन्फ्यूजन था?

साहिल ठाकुर ने अपने एक स्टूडेंट का उदाहरण दिया, जिसे मुंबई के एक स्टार्टअप से 18 LPA का ऑफर मिला. स्टूडेंट ने इसे अपनी जिंदगी का बड़ा मौका मानकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और परिवार को खुशखबरी दी. लेकिन जब ऑफर लेटर का ब्रेकअप देखा गया तो सच्चाई कुछ और ही निकली. ऑफर लेटर में बेस सैलरी सिर्फ 6 लाख रुपये सालाना थी, यानी लगभग 50 हजार रुपये महीना. बाकी रकम परफॉर्मेंस बोनस, रिटेंशन बोनस और ESOPs में दिखाई गई थी. यानी जो पैसा हर महीने खाते में आएगा, वह सिर्फ वही 6 लाख था, न कि 18 लाख.

क्या बोनस पाना इतना आसान होता है?

ऑफर में 4 लाख रुपये का परफॉर्मेंस बोनस था, लेकिन वह तभी मिलता जब 120 प्रतिशत टारगेट पूरा हो. साहिल के मुताबिक ऐसे टारगेट इस तरह बनाए जाते हैं कि सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ही उन्हें हासिल कर पाते हैं. यानी ज्यादातर कर्मचारियों को यह पैसा कभी मिलता ही नहीं. 3 लाख रुपये का रिटेंशन बोनस दो साल बाद मिलना था, वो भी तभी जब कर्मचारी कंपनी में बना रहे. सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग 18 महीने के भीतर नौकरी बदल देते हैं. इसका मतलब यह रकम भी ज्यादातर मामलों में सिर्फ कागजों पर रहती है.

 

 

क्या ESOPs सच में पैसा बनते हैं?

5 लाख रुपये के ESOPs कंपनी की मौजूदा वैल्यू पर दिखाए गए थे, जो चार साल में वेस्ट होने थे. अगर कंपनी का IPO या बड़ा एग्जिट नहीं होता, तो ये शेयर बेकार हो सकते हैं. यानी यह रकम कभी भी असली कैश में नहीं बदल सकती. साहिल ठाकुर का कहना है कि हर फ्रेशर को जॉब ऑफर लेते समय पूरा सैलरी ब्रेकअप मांगना चाहिए. सिर्फ बड़े पैकेज के आंकड़े देखकर खुश नहीं होना चाहिए. असली सवाल यह है कि हर महीने खाते में कितना पैसा आएगा.

क्या 12 लाख सिर्फ कल्पना थे?

इस पूरे मामले में साफ हुआ कि 18 LPA में से सिर्फ 6 लाख ही गारंटीड थे. बाकी 12 लाख टारगेट, शर्तों और भविष्य की उम्मीदों पर टिके थे. इसलिए साहिल ने इसे 6 लाख रियल और 12 लाख इमैजिनरी कहा, ताकि फ्रेशर्स इस जाल में न फंसें.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

