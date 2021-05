घर की छत से निकले 4 जहरीले सांप, परिवार वालों के देखते ही उड़े होश; देखें Video

अमेरिका में एक परिवार ने नया घर किराए पर लिया और उन्हें तब आश्चर्य हुआ जब घर के भीतर के कुछ हिस्से में उन्हें बेहद ही जहरीले सांपों का ठिकाना देखने को मिला. डेलीमेल डॉट कॉम में छपी खबर के मुताबिक, हैरी पुगलीस (Harry Pugliese) ने बताया कि घर किराए पर लेने के ठीक एक महीने बाद उसने अपने मकान मालिक को फरवरी में छत के लीकेज के बारे में शिकायत की थी.

हैरी पुगलीस अपनी पत्नी सुसैन और 13 साल की सौतेली बेटी के साथ रहते हैं. पुगलीस ने आगे बताया कि यह समस्या कभी नहीं सुलझ सकी और कई महीने बाद जब एक छत के हिस्से के भीतर देखा तो कम से कम चार रेट स्नेक (Rat Snakes) जिसे आम बोलचाल की भाषा में धामन सांप दिखाई दिया. छत से लटके सांपों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और लोगों को हैरानी में डाल दिया है.

Bliss ZechmanNC9 ने ट्विटर पर तस्वीर साझा की और लिखा, 'छत में सांप! एक लाफायेट आदमी का कहना है कि उसके किराये के घर में सांप हैं. हैरी पुगलीस ने कहा कि फरवरी से ईस्ट विलानो स्ट्रीट पर इस घर में समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन मकान मालिक ने उन्हें ठीक नहीं किया.'

SNAKES IN THE ROOF! A LaFayette man says there are snakes in his rental home. Harry Pugliese says problems have persisted at this house on East Villanow Street since February, but the landlord won't fix them. pic.twitter.com/ukVUOStzUm

