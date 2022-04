Fox Cubs Video: बॉल खेलते नजर आए लोमड़ी के बच्चे, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Fox Cubs Playing Ball Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों से जुड़े वीडियो (Animals Video) काफी पसंद किए जाते हैं. आपने कुत्ते-बिल्ली से जुड़े कई क्यूट वीडियो (Cute Video) देखे होंगे, लेकिन इन दिनों लोमड़ी के बच्चों का एक वीडियो (Fox Video) इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो को देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. वीडियो में लोमड़ी के बच्चे बॉल के साथ खेलते नजर आ रहे हैं.

वैसे तो सभी जानवरों के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं. फिर चाहे आपने हाथी, शेर, चीते के बच्चे देखे हों या चालाक लोमड़ी के बच्चे. जानवरों के बच्चों के वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांच देते हैं. जानवरों के बच्चे भी इंसान के बच्चों की तरह क्यूट हरकतें करते हैं. जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लोमड़ी के दो बच्चे (Fox Cubs Video) बॉल के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लोमड़ी के दो बच्चे कहीं से एक गेंद पा गए हैं. इसके बाद वह इस गेंद के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. लोमड़ी के बच्चे बॉल के साथ उछल-कूद करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंद के साथ उछल-कूद करते समय एक बच्चा लुढ़क जाता है. बच्चे का लुढ़कना भी काफी क्यूट लगता है. देखें वीडियो-

Fox cubs playing with a ball in the garden. pic.twitter.com/cyXA1AGxDB

— (@Yoda4ever) April 12, 2022