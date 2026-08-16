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'रील में यूरोप स्वर्ग है, लेकिन असलियत जान उड़ जाएंगे होश!' भारतीय लड़के ने दिखाई ड्रीम लाइफ की सच्चाई; Video Viral

सोशल मीडिया पर यूरोप की खूबसूरत तस्वीरें देखकर विदेश में बसने का सपना देखने वालों की कमी नहीं है. लेकिन फ्रांस में रह रहे एक भारतीय शख्स ने वहां की जिंदगी का ऐसा पहलू बताया है, जो अक्सर रील्स और ट्रैवल वीडियो में दिखाई नहीं देता. उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं के साथ यूरोप में लंबा सन्नाटा, अकेलापन और खुद सारे काम करने की जिम्मेदारी भी जिंदगी का हिस्सा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:56 AM IST
'रील में यूरोप स्वर्ग है, लेकिन असलियत जान उड़ जाएंगे होश!' भारतीय लड़के ने दिखाई ड्रीम लाइफ की सच्चाई; Video Viral
Image Credit: भारतीय कंटेंट क्रिएटर ने बताई यूरोप की हकीकत! Image credit: instagram/@adi_in_france

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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