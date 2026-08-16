'रील में यूरोप स्वर्ग है, लेकिन असलियत जान उड़ जाएंगे होश!' भारतीय लड़के ने दिखाई ड्रीम लाइफ की सच्चाई; Video Viral

विदेश में जाकर बसना आज कई भारतीय युवाओं का बड़ा सपना है. खासकर यूरोप के देशों को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिनमें साफ-सुथरी सड़कें, खूबसूरत शहर, शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शांत माहौल नजर आता है. इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि शायद विदेश पहुंचते ही जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान और खूबसूरत हो जाएगी.
लेकिन किसी देश की असली जिंदगी सिर्फ उसके टूरिस्ट स्पॉट या इंस्टाग्राम रील्स से समझना मुश्किल है. वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कई बार तस्वीरों से बिल्कुल अलग होती है. फ्रांस में रह रहे भारतीय कंटेंट क्रिएटर आदित्य ने सोशल मीडिया पर इसी अंतर को लेकर बात की है.
आदित्य ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर यूरोप में रहने के अपने अनुभव के बारे में बताया. उनका कहना है कि यूरोप दूर से देखने पर बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला लगता है. यहां कई सुविधाएं अच्छी हैं और लाइफस्टाइल भी लोगों को आकर्षित करती है. लेकिन उनके मुताबिक, भारत से यूरोप पहुंचने वाले लोगों को जिस चीज का सबसे ज्यादा फर्क महसूस होता है, वह है यहां का शांत और कई बार बेहद अकेला माहौल. भारत में जहां घर से बाहर निकलते ही लोगों से मुलाकात हो जाती है, वहीं यूरोप के कई इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी काफी शांत हो सकती है.
आदित्य के मुताबिक, भारत में पले-बढ़े लोगों के लिए यह बदलाव आसान नहीं होता. यहां घर के आसपास पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त और जान-पहचान के लोग हमेशा किसी न किसी तरह जिंदगी का हिस्सा बने रहते हैं. बिना प्लान के किसी दोस्त के घर पहुंच जाना या पड़ोसी से कुछ देर बात कर लेना भारत में आम बात है. वहीं विदेश में रहने के बाद कई लोगों की सोशल लाइफ काफी सीमित हो जाती है. काम से घर और घर से काम की रूटीन बन सकती है. आसपास लोग होते हुए भी बातचीत और मेलजोल पहले जैसा नहीं रहता. ऐसे में शुरुआत में यह शांति सुकून देने के बजाय अकेलापन महसूस करा सकती है.
आदित्य ने विदेश जाने की तैयारी कर रहे युवाओं को खास सलाह दी है. उनका कहना है कि सिर्फ यूरोप की खूबसूरत रील्स देखकर वहां शिफ्ट होने का फैसला नहीं करना चाहिए. विदेश जाने से पहले खुद को वहां के माहौल के लिए मेंटली तैयार करना जरूरी है. उनके मुताबिक, सबसे पहले इस बात की आदत डालनी होगी कि परिवार और करीबी दोस्तों से रोज मुलाकात नहीं होगी. त्योहार, जन्मदिन या किसी खास मौके पर भी घरवालों का साथ तुरंत नहीं मिल पाएगा. ऐसे में अकेलेपन को संभालने की मानसिक तैयारी काफी जरूरी है.
आदित्य ने एक और जरूरी बात बताई. उन्होंने कहा कि भारत में कई लोगों को घर के कामों में परिवार या दूसरे लोगों की मदद मिल जाती है. लेकिन विदेश में पहुंचने के बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के ज्यादातर काम खुद संभालने पड़ते हैं. खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, किराने का सामान लाना और दूसरी छोटी-बड़ी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ सकती हैं. शुरुआत में यह सब मुश्किल लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत में परिवार के साथ रहते हुए इन कामों के आदी नहीं रहे हैं.
हालांकि, आदित्य की बात का मतलब यह नहीं है कि यूरोप में जिंदगी खराब है. उनका कहना है कि वहां का माहौल भारत से अलग है और इस अंतर को समझना जरूरी है. यूरोप की शांति कई लोगों को पसंद आ सकती है. जिन्हें भारत की भीड़, ट्रैफिक और लगातार होने वाली आवाजाही परेशान करती है, उनके लिए यही शांत माहौल बहुत सुकून देने वाला हो सकता है. यानी जो चीज किसी एक व्यक्ति के लिए अकेलापन है, वही दूसरे के लिए आजादी और शांति हो सकती है.
आदित्य का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई. कई विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने उनकी बात से सहमति जताई. कुछ लोगों ने कहा कि विदेश में जाकर उन्होंने भी शुरुआत में इसी तरह के अकेलेपन का सामना किया था. वहीं, कुछ यूजर्स ने बिल्कुल अलग राय रखी. उनका कहना था कि वे भारत की भीड़ और शोर से परेशान होकर ही विदेश आए हैं. उन्हें यूरोप की शांति और कम सामाजिक दखल वाली जिंदगी ज्यादा पसंद है. एक तरह से सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं ने यही दिखाया कि विदेश की जिंदगी को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
आज के समय में सोशल मीडिया पर विदेश की जिंदगी को बहुत ग्लैमरस तरीके से दिखाया जाता है. खूबसूरत अपार्टमेंट, कैफे, घूमने की जगहें और शानदार सड़कों वाली रील्स देखकर किसी को भी लग सकता है कि विदेश में जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है. लेकिन किसी दूसरे देश में बसना सिर्फ घूमने जाने से बिल्कुल अलग अनुभव है. वहां नौकरी, घर, खर्च, भाषा, मौसम, परिवार से दूरी और अकेलेपन जैसी कई चीजों का सामना करना पड़ता है. इसलिए अगर आप भी यूरोप या किसी दूसरे देश में जाकर बसने का सपना देख रहे हैं, तो फैसला सिर्फ सोशल मीडिया की खूबसूरत रील्स देखकर न लें. वहां की अच्छी चीजों के साथ चुनौतियों को भी समझें. क्योंकि विदेश की जिंदगी खूबसूरत जरूर हो सकती है, लेकिन उस खूबसूरती के साथ खुद को संभालने की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है.