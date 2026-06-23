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मां को भनक तक नहीं लगी, खेल-खेल में कार के अंदर बंद हो गए दो मासूम भाई; गर्मी में तड़पकर चली गई जान

France Car Heatwave Tragedy: यूरोप में पड़ रही रिकॉर्ड गर्मी के बीच फ्रांस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बंद कार के अंदर दो छोटे बच्चों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चे खेलते-खेलते कार में चढ़ गए थे और मां को इसकी जानकारी नहीं थी. मां कार लॉक कर घर चली गई, लेकिन कुछ घंटों बाद जब बच्चे कार के अंदर मृत मिले.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 23, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:58 PM IST
मां को भनक तक नहीं लगी, खेल-खेल में कार के अंदर बंद हो गए दो मासूम भाई; गर्मी में तड़पकर चली गई जान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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