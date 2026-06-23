France Car Heatwave Tragedy: यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य देशों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. ऐसे हालात में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, लेकिन फ्रांस में हुई एक घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है.
द सन की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के दक्षिणी इलाके कार्पेंट्रास में एक परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसे सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा. दो छोटे बच्चे गर्म कार के अंदर फंस गए और तेज गर्मी के कारण उनकी जान चली गई. सबसे दुखद बात यह रही कि परिवार को काफी देर तक इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बच्चे कार के अंदर हैं. जब कुछ घंटों बाद बच्चों की तलाश शुरू हुई तो दोनों कार के अंदर मृत मिले.
द सन की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों बच्चे अपनी मां की नजर से बचकर कार में चले गए थे. बताया जा रहा है कि दोनों भाई थे और उनकी उम्र करीब 2 साल और 4 साल थी. मां ने जब कार से उतरने के बाद उसे लॉक किया तो उन्हें नहीं पता था कि अंदर उनके बच्चे मौजूद हैं. कुछ समय बाद जब बच्चों की तलाश शुरू हुई तो परिवार को कार के अंदर दोनों बच्चे मिले. घटना की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची. दमकलकर्मियों ने बताया कि बच्चों को बेहद गंभीर हालत में पाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्मी के मौसम में बंद कार कुछ ही मिनटों में खतरनाक बन सकती है. बाहर का तापमान भले ही 40-45 डिग्री हो, लेकिन धूप में खड़ी बंद कार के अंदर तापमान कई गुना बढ़ सकता है. बताया जाता है कि बंद कार के अंदर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इतनी गर्मी में कुछ ही समय में बड़ों का शरीर भी जवाब देने लगता है, ये तो फिलहाल छोटे बच्चे थे. छोटे बच्चों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा होता है क्योंकि उनका शरीर तापमान को नियंत्रित करने में बड़ों जितना सक्षम नहीं होता. यही वजह है कि गर्म कार में बच्चों के फंसने के मामले बेहद खतरनाक साबित होते हैं.
इस घटना के समय फ्रांस के कई हिस्सों में हीटवेव का असर था. सरकार ने कई इलाकों में रेड और ऑरेंज हीट अलर्ट जारी किया हुआ था. मौसम विभाग के मुताबिक, देश के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी. दिन के साथ-साथ रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी. सरकार ने लोगों को ज्यादा समय तक धूप में रहने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह भी दी थी.
भीषण गर्मी के कारण फ्रांस में कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है. वहीं कई स्कूलों में बच्चों की छुट्टी जल्दी कर दी गई. सरकार ने लोगों को झीलों और नदियों में जाकर ठंडक पाने के दौरान भी सावधानी बरतने को कहा है. हाल के दिनों में पानी में डूबने की कई घटनाएं सामने आने के बाद यह चेतावनी जारी की गई. फ्रांस के कई इलाकों में गर्मी इतनी ज्यादा है कि प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है.
फ्रांस में गर्मी का कहर कोई नई बात नहीं है. साल 2003 में आई भीषण लू ने देश में हजारों लोगों की जान ले ली थी. उस दौरान करीब 15 हजार लोगों की मौत गर्मी से जुड़ी समस्याओं के कारण हुई थी. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं और लोगों को लापरवाही से बचना होगा.