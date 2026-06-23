एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्मी के मौसम में बंद कार कुछ ही मिनटों में खतरनाक बन सकती है. बाहर का तापमान भले ही 40-45 डिग्री हो, लेकिन धूप में खड़ी बंद कार के अंदर तापमान कई गुना बढ़ सकता है. बताया जाता है कि बंद कार के अंदर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इतनी गर्मी में कुछ ही समय में बड़ों का शरीर भी जवाब देने लगता है, ये तो फिलहाल छोटे बच्चे थे. छोटे बच्चों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा होता है क्योंकि उनका शरीर तापमान को नियंत्रित करने में बड़ों जितना सक्षम नहीं होता. यही वजह है कि गर्म कार में बच्चों के फंसने के मामले बेहद खतरनाक साबित होते हैं.