गला दबाया, सांस रोकी, मुंह काला किया... LIVE स्ट्रीमिंग के वक्त हुई इस फेमस स्ट्रीमर की मौत! VIDEO ने उड़ाई नींद
Advertisement
trendingNow12890144
Hindi Newsजरा हटके

गला दबाया, सांस रोकी, मुंह काला किया... LIVE स्ट्रीमिंग के वक्त हुई इस फेमस स्ट्रीमर की मौत! VIDEO ने उड़ाई नींद

Streamer Died During Live Streaming: फ्रांस से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. 46 वर्षीय मशहूर स्ट्रीमर राफेल ग्रैवेन ऑनलाइन दुनिया में जीन पोरमानोव या जेपी के नाम से जाना जाता था. उनकी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मौत हो गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गला दबाया, सांस रोकी, मुंह काला किया... LIVE स्ट्रीमिंग के वक्त हुई इस फेमस स्ट्रीमर की मौत! VIDEO ने उड़ाई नींद

French Streamer Death: फ्रांस से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. 46 वर्षीय मशहूर स्ट्रीमर राफेल ग्रैवेन ऑनलाइन दुनिया में जीन पोरमानोव या जेपी के नाम से जाना जाता था. उनकी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मौत हो गई. वह करीब 12 दिन लगातार स्ट्रीमिंग कर रहे थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मौत के पीछे की वजह को लेकर गहराई से चर्चा कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: चीन में बच्चों ने रोबोट से ऐसे खेला जैसे इंसान हो… वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया

राफेल ग्रैवेन कौन थे?

राफेल एक पूर्व मिलिट्री वेटरन थे और ऑनलाइन दुनिया में उनका बहुत बड़ा फैन बेस था. वह वीडियो गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग और एक्सट्रीम चुनौतियों (Extreme Challenges) के लिए जाने जाते थे. उनके लाखों फॉलोअर्स थे और उन्होंने 2023 से कई बड़े क्रिएटर्स के साथ मिलकर कंटेंट बनाया था.

 

 

उनकी आखिरी स्ट्रीम में क्या हुआ?

आखिरी लाइव स्ट्रीम के दौरान राफेल अन्य कंटेंट क्रिएटर्स ओवेन सेनाज़ांडोटी (Naruto नाम से जाने जाते हैं) और साफीने हमादी के साथ थे. इसी लगातार स्ट्रीम के दौरान अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और नींद लेने के दौरान वीडियो में उन्हें आखिरी सांस लेते हुए देखा गया. जो दर्शक यह सब लाइव देख रहे थे, उन्होंने डोनेशन के जरिए मैसेज भेजकर बाकी स्ट्रीमर्स को सतर्क करने की कोशिश की.

यह भी पढ़ें: मुंबई बारिश में जब बॉस ने कहा- ऑफिस आओ, तो Gen Z ने दिया करारा जवाब; Viral हुआ स्क्रीनशॉट

मौत के पीछे क्या कारण माना जा रहा है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से राफेल लाइव स्ट्रीमिंग में अपमानजनक और कठोर व्यवहार का शिकार हो रहे थे. कई पुराने वीडियोज में देखा गया कि उन्हें मजाक उड़ाने, बुली करने, शारीरिक हमले करने और अपमानजनक स्टंट्स का निशाना बनाया गया था. माना जा रहा है कि इसी तरह का दबाव उनकी मौत की वजह बन सकता है.

उनके साथी क्रिएटर्स ने क्या कहा?

ओवेन सेनाजांडोटी ने इंस्टाग्राम पर उनकी मौत की घोषणा की. खबर सामने आने के बाद उनके फैंस और ऑनलाइन कम्युनिटी में गहरा सदमा फैल गया. कई लोगों ने कहा कि लगातार मानसिक दबाव और दूसरों के मजाक का शिकार होना किसी की जान भी ले सकता है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

हेल्पलाइन- https://depwd.gov.in/others-helplines/

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में अब रिहायशी इलाकों से हटेगी सेना, तैनात होंगे CRPF के जवान
;