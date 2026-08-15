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यहां इंसान निकालते हैं सूअर जैसी आवाज, होता है अनोखा कॉम्पिटिशन; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

दुनिया में तरह-तरह के कॉम्पिटिशन होते आपने देखे होंगे. कहीं लोग दौड़ लगाते हैं, कहीं गाना गाते हैं तो कहीं खाना खाने की स्पीड देखी जाती है. लेकिन फ्रांस के एक छोटे से गांव में हर साल होने वाला कॉम्पिटिशन इन सबसे बिल्कुल अलग है. यहां जीतने के लिए आपको सूअर की ऐसी आवाज निकालनी होती है, जिससे सामने बैठे जज भी मान जाएं कि आवाज असली है या नकली. इतना ही नहीं, हजारों लोग इस अजीब काबिलियत को देखने पहुंचते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 15, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:45 PM IST
यहां इंसान निकालते हैं सूअर जैसी आवाज, होता है अनोखा कॉम्पिटिशन; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी
Image Credit: फ्रांस पिग स्क्वीलिंग चैंपियनशिप! Image credit: X/@AFP

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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