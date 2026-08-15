/यहां इंसान निकालते हैं सूअर जैसी आवाज, होता है अनोखा कॉम्पिटिशन; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हाथ में माइक लेकर अजीब-अजीब आवाजें निकालते नजर आ रहे हैं. कोई सूअर के गुर्राने जैसी आवाज निकाल रहा है, तो कोई उसकी तेज चीख की नकल करने की कोशिश कर रहा है.
पहली नजर में वीडियो देखकर आपको लग सकता है कि लोग किसी कॉमेडी शो का हिस्सा हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यह फ्रांस में होने वाला एक अनोखा कॉम्पिटिशन है, जहां सूअर की आवाज की नकल करना ही टैलेंट माना जाता है. जो जितनी सही आवाज निकालता है, उसी को इसका विनर माना जाता है.
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, यह अनोखी चैंपियनशिप फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित ट्रिए-सुर-बाइसे गांव में होने वाले सालाना फेस्टिवल का हिस्सा है. यहां हर साल पिग-स्क्वीलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाती है. इस कॉम्पिटिशन में शामिल होने वाले लोगों को अपने गले और आवाज का इस्तेमाल करके सूअर की अलग-अलग तरह की आवाजें निकालनी होती हैं. इसके बाद जज उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और तय करते हैं कि किस प्रतियोगी ने सबसे बेहतर नकल की. इसका मतलब यहां न कोई लंबी रेस दौड़नी है, न स्टेज पर डांस करना है और न ही किसी मुश्किल सवाल का जवाब देना है. बस माइक पकड़िए और अपनी आवाज से ऐसा कमाल दिखाइए कि सामने बैठे लोगों को यकीन हो जाए कि यह तो एकदम सही आवाज थी.
इस साल इस फेस्टिवल का 43वां एडिशन आयोजित किया गया. आयोजन कितना फेमस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 4,000 लोग इसे देखने पहुंचे थे. यह संख्या गांव की अपनी आबादी से कई गुना ज्यादा बताई जाती है. मतलब, जिस जगह पर आम दिनों में शांत माहौल रहता है, वहां फेस्टिवल के दिन हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है. लोग इस अनोखी चैंपियनशिप में आवाज सुनने के लिए खास तौर पर पहुंचते हैं. जैसे ही कोई कंटेस्टेंट माइक पकड़ता है, दर्शक उसकी परफॉर्मेंस का इंतजार करने लगते हैं. कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले भी अपनी पूरी एनर्जी लगाकर अलग-अलग अंदाज में सूअर की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं.
French village hosts annual pig-squealing championship
The French village of Trie-sur-Baise celebrates the 43rd edition of its Pourcailhade festival, an unusual event famed for its pig-squealing championship. pic.twitter.com/xSOjum5G5j
— AFP News Agency (@AFP) August 14, 2026
यह मुकाबला सिर्फ फ्रांस के लोगों तक सीमित नहीं है. इसमें दूसरे देशों से आने वाले लोग भी हिस्सा लेते हैं. इस बार कॉम्पिटिशन में टूलूज में रहने वाला एक मैक्सिकन इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी शामिल हुआ था. कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ मजाक-मस्ती नहीं है. उन्हें आवाज की टाइमिंग, टोन और अंदाज पर ध्यान देना होता है. किसी को सूअर के गुर्राने की नकल करनी होती है, तो कोई उसकी तेज चीख जैसा साउंड निकालने की कोशिश करता है. जज यह देखते हैं कि कौन अपनी आवाज से सबसे ज्यादा असर पैदा कर पाता है. इसी के आधार पर कॉम्पिटिशन का विनर चुना जाता है.
नोएल जामे इस अजीबोगरीब चैंपियनशिप में लंबे समय से सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नाम है. वह इस कॉम्पिटिशन को अब तक 9 बार जीत चुके हैं और रिकॉर्ड होल्डर बताए जाते हैं. इतनी बार खिताब जीतने के बाद जाहिर है कि दूसरे प्रतियोगियों के लिए उन्हें हराना आसान नहीं होता. इस बार भी नोएल जामे अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए मुकाबले में उतरे. उनकी मौजूदगी प्रतियोगिता को और दिलचस्प बना देती है. नए कंटेस्टेंट जहां अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं पुराने चैंपियन को हराकर खिताब जीतना उनके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता.
अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एक गांव में ऐसी प्रतियोगिता शुरू करने का आइडिया आया कहां से? तो दरअसल, पिग-स्क्वीलिंग चैंपियनशिप इस इलाके के सालाना फेस्टिवल की खास पहचान बन चुकी है. यह आयोजन ग्रामीण जीवन और सूअरों से जुड़े स्थानीय माहौल को एक मजेदार और एंटरटेनिंग तरीके से लोगों के सामने लाता है. समय के साथ यह मुकाबला सिर्फ स्थानीय कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि दूर-दूर से लोगों को आकर्षित करने वाला फेस्टिवल बन गया. आज लोग इसे देखने के लिए गांव तक पहुंचते हैं और प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेकर अपनी आवाज का अनोखा टैलेंट दिखाते हैं.
इस कॉम्पिटिशन के वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो देखने वाले लोग पहले तो समझ नहीं पाते कि आखिर माइक लेकर ये लोग ऐसी अजीब आवाजें क्यों निकाल रहे हैं. जब उन्हें पता चलता है कि यह बाकायदा एक चैंपियनशिप है, तो उनकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है. कई लोगों के लिए यह मुकाबला हैरान करने वाला है, तो कुछ इसे बेहद मजेदार बता रहे हैं. इंटरनेट पर लोग इस बात पर भी मजाक कर रहे हैं कि दुनिया में टैलेंट दिखाने के तरीकों की कोई कमी नहीं है.
ट्रिए-सुर-बाइसे के लिए यह प्रतियोगिता अब सिर्फ हंसी-मजाक का मामला नहीं है. यह गांव के सालाना फेस्टिवल की पहचान बन चुकी है और हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं. शायद यही वजह है कि पहली नजर में बेहद अजीब लगने वाला यह कॉम्पिटिशन आज हजारों लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन गया है. यहां कुछ देर के लिए लोग अपनी सामान्य आवाज भूलकर सूअर बनने की कोशिश करते हैं और दर्शक इस अनोखे टैलेंट का मजा लेते हैं.