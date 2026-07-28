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फ्रांस में जंगल की आग ने मचाई तबाही, धुएं से घिरी सड़कों पर जान बचाने के लिए दौड़े घोड़े; खौफनाक वीडियो आया सामने

फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम इलाके में लगी भीषण जंगल की आग ने हालात बेहद खतरनाक बना दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में धुएं से भरी सड़कों पर घोड़े जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं. आग इतनी भयानक हो गई कि उसने अपना अलग मौसम तंत्र बना लिया, जिसे 'फायर क्लाउड' यानी पायरोक्यूम्यूलोनिंबस कहा जाता है. इस बादल से बिजली गिरने के कारण आसपास के इलाकों में नई आग भी फैल गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:10 AM IST
फ्रांस में जंगल की आग ने मचाई तबाही, धुएं से घिरी सड़कों पर जान बचाने के लिए दौड़े घोड़े; खौफनाक वीडियो आया सामने
Image Credit: Image credit: X/@Osint613

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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