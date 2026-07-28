/फ्रांस में जंगल की आग ने मचाई तबाही, धुएं से घिरी सड़कों पर जान बचाने के लिए दौड़े घोड़े; खौफनाक वीडियो आया सामने

यूरोप इन दिनों जंगल की आग के बड़े संकट से जूझ रहा है. फ्रांस और स्पेन के कई हिस्सों में लगी आग ने हजारों हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है. तेज गर्मी, सूखा मौसम और तेज हवाओं ने आग को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है.
इस बीच फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम इलाके से सामने आया एक वीडियो लोगों को परेशान कर रहा है. वीडियो में कुछ घोड़े धुएं से भरी सुनसान सड़कों पर तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह नजारा बताता है कि जंगल की आग से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवर भी किस तरह संघर्ष कर रहे हैं.
वायरल वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है, जिसमें कई घोड़े काले धुएं के बीच सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये घोड़े एक राइडिंग सेंटर में रखे गए थे, जहां अचानक तेजी से बढ़ती जंगल की आग पहुंच गई. आग की लपटें जब सेंटर के करीब पहुंचने लगीं तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने पहले घोड़ों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की. लेकिन हालात तेजी से बिगड़ने लगे. ऐसे में कर्मचारियों ने घोड़ों को खुले में छोड़ना ही सबसे सुरक्षित विकल्प समझा. इसके बाद घोड़े डर के माहौल में धुएं से भरी सड़कों पर भागते नजर आए. वीडियो देखने वाले कई लोगों ने इसे बेहद भावुक और डरावना बताया.
फ्रांस के इस इलाके में लगी आग ने बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान पहुंचाया है. खासतौर पर बोर्डो के आसपास के जंगलों में तबाही काफी ज्यादा बताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस आग में बड़ी संख्या में वन्यजीवों के मारे जाने की आशंका है. फ्रांस की पारिस्थितिकी मंत्री मोनिक बारबट ने इसे वन्यजीवों के लिए 'भयानक नुकसान' बताया है. वन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तेज रफ्तार से फैलने वाली ऐसी आग में कई जानवरों को भागने का मौका तक नहीं मिलता. जंगल में रहने वाले छोटे जीव और पक्षी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.
Several horses being evacuated as deadly wildfires tear through southwestern France. pic.twitter.com/GeqOjzmDt6
— Open Source Intel (@Osint613) July 27, 2026
इस जंगल की आग को और खतरनाक बनाने वाली सबसे बड़ी वजह एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है. वैज्ञानिक इसे पायरोक्यूम्यूलोनिंबस या 'फायर क्लाउड' कहते हैं. यह घटना तब होती है, जब जंगल की आग इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि वह ऊपर उठते धुएं और गर्म हवा से एक विशाल बादल बना देती है. यह बादल सामान्य बादलों की तरह व्यवहार कर सकता है और इसमें बिजली भी पैदा हो सकती है. फ्रांस में लगी इस आग के दौरान बने फायर क्लाउड से जमीन पर बिजली गिरी, जिसके कारण मुख्य आग से दूर नए इलाकों में भी आग फैल गई. इसके अलावा इस बादल ने तेज और अनियमित हवाएं भी पैदा कीं, जिससे आग पर काबू पाना और मुश्किल हो गया.
जंगल की आग के कारण फ्रांस और स्पेन में बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो करीब 2.8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. इनमें फ्रांस के लगभग 2.2 लाख और स्पेन के करीब 60 हजार लोग शामिल हैं. कई लोगों को अपने घर, पालतू जानवर और जरूरी सामान छोड़कर जाना पड़ा. फ्रांस के बोर्डो इलाके के पास करीब 42 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुका है, जबकि स्पेन में लगभग 77 हजार हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है.
फ्रांस और स्पेन के दमकल विभाग दिन-रात आग बुझाने में जुटे हुए हैं. यूरोपीय संघ ने भी मदद के लिए अतिरिक्त पानी गिराने वाले विमान भेजे हैं. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान और सूखे मौसम के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. कई जगहों पर तेज हवाएं आग को फिर से भड़का सकती हैं. मौसम विभाग ने दोनों देशों में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है. ऐसे में चिंता बनी हुई है कि जंगल की आग का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोप में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक रहने वाला सूखा और बदलता मौसम जंगल की आग को और गंभीर बना रहा है. पहले जहां ऐसी भीषण आग कुछ खास इलाकों तक सीमित रहती थी, वहीं अब कई देशों में हर साल इसका खतरा बढ़ता जा रहा है.
फ्रांस की धुएं से भरी सड़कों पर दौड़ते घोड़ों का वीडियो सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि प्राकृतिक आपदाओं का असर इंसानों के साथ-साथ पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है. आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर तैयारी और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है.
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