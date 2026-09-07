/लॉटरी में जीती 1,470 करोड़, फिर आधी दौलत कर दी दान! महिला की दरियादिली देख दुनिया हैरान, लोगों ने बताया फरिश्ता

फ्रांसेस कॉनॉली की जिंदगी 2019 में उस वक्त पूरी तरह बदल गई, जब उन्होंने अपने पति पैडी के साथ EuroMillions का बड़ा जैकपॉट जीत लिया. दोनों के हाथ करीब 115 मिलियन पाउंड यानी लगभग 1,470 करोड़ रुपये की रकम लगी.
इतनी बड़ी रकम किसी भी परिवार के लिए जिंदगी भर की जरूरत से कहीं ज्यादा है. अचानक करोड़पति बनने के बाद फ्रांसेस के सामने भी यही सवाल था कि इस पैसे का क्या किया जाए. लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं काफी जल्दी तय कर लीं.
Sky News की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसेस ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने परिवार के लिए बचाकर नहीं रखा. इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि वह और उनके पति अब तक अपनी कुल लॉटरी रकम का करीब आधा हिस्सा अलग-अलग अच्छे कामों में दे चुके हैं. यह रकम भारतीय हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपये बैठती है. उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए काम करने को प्राथमिकता दी. इसके लिए फ्रांसेस ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया, जिसके जरिए अलग-अलग सामाजिक कामों को मदद दी जाती है.
फ्रांसेस के लिए इतना पैसा अपने पास रखने की कोई खास वजह नहीं थी. उनका मानना है कि इंसान की जरूरत की भी एक सीमा होती है. जब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया और उनके पास आराम से जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा मौजूद था, तो बाकी रकम जमा करके रखने का उन्हें कोई मतलब नहीं लगा. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए 'पर्याप्त' पैसे की परिभाषा अलग हो सकती है. किसी के लिए करोड़ों भी कम हो सकते हैं, जबकि किसी दूसरे के लिए कम रकम में भी जिंदगी आराम से चल सकती है.
फ्रांसेस का नजरिया इस मामले में काफी अलग है. Sky News की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांसेस का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है या बड़े-बड़े लोगों और नेताओं पर प्रभाव डालना है, तो उसे अपना पैसा अपने पास रखना होगा. लेकिन उनकी अपनी जिंदगी का मकसद ऐसा नहीं था. उनके लिए दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल दूसरे लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में करना भी था. इसी सोच के चलते उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाजसेवा में लगाने का फैसला किया.
फ्रांसेस अपनी समाजसेवा के लिए अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस डॉली पार्टन से भी प्रेरित हैं. डॉली पार्टन लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई और दूसरे सामाजिक कामों के लिए बड़े स्तर पर मदद करती रही हैं. फ्रांसेस के लिए भी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी यह बन गया कि उससे दूसरे लोगों के काम कैसे आया जाए. यही वजह है कि लॉटरी जीतने के बाद उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी और लोगों की मदद में बीत रहा है.
इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी फ्रांसेस और उनके पति ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह नहीं बदली. दोनों उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड में अपेक्षाकृत सामान्य और जमीन से जुड़ी जिंदगी जीते हैं. हां, अब उनके पास आरामदायक घर और छुट्टियों पर खर्च करने की ज्यादा आजादी है, लेकिन हर चीज पर बिना सोचे पैसा उड़ाना उन्हें पसंद नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक, वे कई बार सेकंड-हैंड लग्जरी सामान तक खरीदना पसंद करते हैं. महंगी घड़ियां और कारें भी इस्तेमाल की हुई लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है.
फ्रांसेस के मुताबिक, लॉटरी जीतने के बाद उनकी जिंदगी का मूल तरीका बहुत ज्यादा नहीं बदला है. फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब वह अपनी पसंद की चीजें ज्यादा आराम से कर सकती हैं. उनका कहना है कि अगर वे उम्र में छोटी होतीं तो शायद अपने पास ज्यादा पैसा रखने को लेकर सोचतीं. लेकिन जब उन्होंने लॉटरी जीती, तब उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी. उन्हें यह भी लगा कि उनके बच्चों की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए पैसा सिर्फ जमा करके रखने की बजाय उसे सही जगह इस्तेमाल करना बेहतर है.
फ्रांसेस की समाजसेवा का सिलसिला अभी रुका नहीं है. उनके 60वें जन्मदिन के मौके पर सात एथलीट अलग-अलग चैलेंज लेकर फंड जुटाने वाले हैं. इस अभियान से मिलने वाली रकम उनके PFC Trust के जरिए अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी. यानी जिस महिला की जिंदगी एक लॉटरी टिकट ने बदल दी थी, अब वही दौलत दूसरे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का जरिया बन रही है.
फ्रांसेस मूल रूप से उत्तरी आयरलैंड में पली-बढ़ी हैं. कम उम्र से ही दूसरों की मदद करने की आदत उनके साथ रही. बाद में 1990 में काम के सिलसिले में वह Hartlepool पहुंचीं. उस समय उनका इरादा वहां सिर्फ एक-दो साल रहने का था. लेकिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह 25 साल से ज्यादा समय तक वहीं रहीं और इस जगह को अपना घर बना लिया. अब वह अपने अपनाए हुए शहर और आसपास के समुदाय के लिए बड़े स्तर पर काम करने को अपने लिए सौभाग्य मानती हैं.
फ्रांसेस कॉनॉली की कहानी इसलिए खास नहीं है कि उन्होंने 1,470 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती. असली बात यह है कि इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी उन्होंने यह नहीं माना कि सारी दौलत सिर्फ उनकी है. उन्होंने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद बाकी पैसे को समाज के काम में लगाने का रास्ता चुना. शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ लॉटरी जीतने की कहानी नहीं रह गई है. यह उस सोच की कहानी बन गई है जिसमें दौलत की कीमत इस बात से तय होती है कि वह कितने लोगों के काम आई.