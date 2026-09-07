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लॉटरी में जीती 1,470 करोड़, फिर आधी दौलत कर दी दान! महिला की दरियादिली देख दुनिया हैरान, लोगों ने बताया फरिश्ता

एक दिन अगर अचानक आपके खाते में करीब 1,470 करोड़ रुपये आ जाएं, तो आप क्या करेंगे. ज्यादातर लोग शायद आलीशान घर, महंगी कारें और दुनिया घूमने पर करोड़ों खर्च करने लगें. लेकिन ब्रिटेन की फ्रांसेस कॉनॉली ने इस दौलत का अलग रास्ता चुना. 2019 में 115 मिलियन पाउंड की EuroMillions लॉटरी जीतने के बाद उन्होंने करीब आधी रकम जरूरतमंदों और समाजसेवा के कामों में दे दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 07, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:17 PM IST
लॉटरी में जीती 1,470 करोड़, फिर आधी दौलत कर दी दान! महिला की दरियादिली देख दुनिया हैरान, लोगों ने बताया फरिश्ता
Image Credit: ब्रिटेन की महिला ने जीती 1,470 करोड़ रुपये की लॉटरी! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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