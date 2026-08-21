/8 बार टली फांसी, 76 साल काटी जेल! 101 की उम्र में मरा अमेरिका का सबसे पुराना कैदी; कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

फ्रांसिस क्लिफर्ड स्मिथ की कहानी करीब 77 साल पहले शुरू हुई थी. जुलाई 1949 में अमेरिका के कनेक्टिकट के ग्रीनविच में इंडियन हार्बर यॉट क्लब में लूट की वारदात हुई थी. इस दौरान क्लब के 68 साल के नाइट वॉचमैन ग्रोवर हार्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में जांच आगे बढ़ी और स्मिथ पुलिस के शक के दायरे में आ गए. जून 1950 में उन्हें फर्स्ट-डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया गया. अदालत ने उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर से मौत की सजा सुनाई. लेकिन स्मिथ ने आखिरी सांस तक खुद को निर्दोष बताया. उनका कहना था कि जिस समय हत्या हुई, उस वक्त वह वहां मौजूद ही नहीं थे.
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, स्मिथ की जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा उनकी मौत की सजा से जुड़ा है. उन्हें अलग-अलग मौकों पर आठ बार फांसी देने की तारीख तय की गई. हर बार उन्हें पता होता था कि अब उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है. लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि फांसी टल गई. इन मौकों पर उनके लिए आखिरी खाना भी तैयार किया जाता था. यानी स्मिथ ने अपनी जिंदगी में आठ बार 'लास्ट मील' खाया, क्योंकि उन्हें आठ बार तय तारीख पर फांसी दी जानी थी और हर बार आखिरी वक्त पर कानूनी दखल के कारण सजा रुक गई. ऐसा सिलसिला किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन स्मिथ के लिए यह उनकी जिंदगी की हकीकत थी.
1951 में स्मिथ की फांसी की तैयारी चल रही थी. तभी मामले की एक अहम गवाह ने अपना बयान बदल दिया. गवाह के बयान वापस लेने के बाद उनकी सजा पर रोक लग गई और उस समय उनकी जान बच गई. लेकिन इसके बाद भी मौत की सजा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी. उन्हें फिर से फांसी की तारीखें मिलती रहीं. हर बार आखिरी वक्त तक इंतजार करना और फिर सजा का रुक जाना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया.
स्मिथ की जिंदगी का एक और बेहद अहम मोड़ 1954 में आया. उस समय उन्हें फांसी दिए जाने की तैयारी थी. लेकिन फांसी के समय से सिर्फ दो घंटे पहले उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया. इसका मतलब जिस व्यक्ति को कुछ ही घंटों बाद इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठना था, वह अचानक मौत की सजा से बच गया. इसके बाद स्मिथ की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में ही बीता. वह कनेक्टिकट की जेल व्यवस्था का ऐसा नाम बन गए, जिसने दशकों तक जेल के अंदर जिंदगी गुजारी.
स्मिथ ने अपनी जिंदगी के 70 से ज्यादा साल जेल में बिताए. इस दौरान उनकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन जेल की जिंदगी खत्म नहीं हुई. 1967 में वह करीब 12 दिनों के लिए जेल से फरार भी हुए थे. इसके अलावा 1975 में उन्हें कुछ समय के लिए पैरोल मिली थी. हालांकि, यह आजादी ज्यादा लंबी नहीं चली. बाकी लगभग पूरी जिंदगी उन्होंने जेल में ही बिताई. सोचिए, जिस समय उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब दुनिया और अमेरिका आज से बिल्कुल अलग थे. लेकिन स्मिथ जेल की दीवारों के भीतर दशकों तक जिंदगी गुजरते देखते रहे.
साल 2020 में स्मिथ की उम्र करीब 95 साल हो चुकी थी. वह लगभग 69 साल से जेल में थे. बढ़ती उम्र और खराब होती सेहत को देखते हुए कनेक्टिकट के पैरोल बोर्ड ने उन्हें जेल से बाहर निकालने का फैसला किया. जुलाई 2020 में उन्हें बुजुर्गों की देखभाल वाली सुविधा में भेज दिया गया. वहां वह निगरानी वाली पैरोल पर रहने लगे. इस तरह सात दशक से ज्यादा समय बाद स्मिथ ने जेल की चारदीवारी के बाहर जिंदगी के आखिरी साल देखे.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांसिस क्लिफर्ड स्मिथ का कनेक्टिकट की एक नर्सिंग फैसिलिटी में 101 साल की उम्र में निधन हो गया. उस वक्त वह सुपरवाइज्ड पैरोल पर थे. उनकी मौत के साथ अमेरिका की जेल व्यवस्था की एक बेहद असाधारण कहानी भी खत्म हो गई. एक ऐसा कैदी, जिसे आठ बार मौत के सामने खड़ा किया गया, आठ बार उसका आखिरी खाना तैयार हुआ और हर बार किसी न किसी वजह से उसकी जिंदगी कुछ और आगे बढ़ गई.
स्मिथ ने पूरी जिंदगी अपने ऊपर लगे हत्या के आरोप को गलत बताया. उनका कहना था कि वह हत्या के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे. हालांकि, अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उनकी सजा उम्रकैद में बदलने के बाद भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं बदला. उनकी कहानी सिर्फ एक कैदी की कहानी नहीं है. यह अमेरिकी न्याय व्यवस्था, मौत की सजा और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल भी खड़े करती है. 1949 में हत्या के आरोप से शुरू हुई स्मिथ की कहानी 2026 में 101 साल की उम्र में खत्म हुई. करीब सात दशक जेल में बिताने के बाद वह अमेरिका के सबसे लंबे समय तक कैद रहने वाले कैदियों में शामिल हो गए. आठ बार फांसी टलना और आठ बार आखिरी खाना खाना उनकी जिंदगी का ऐसा अध्याय रहा, जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके.