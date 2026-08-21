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8 बार टली फांसी, 76 साल काटी जेल! 101 की उम्र में मरा अमेरिका का सबसे पुराना कैदी; कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

अमेरिका के सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले कैदियों में गिने जाने वाले फ्रांसिस क्लिफर्ड स्मिथ की 101 साल की उम्र में मौत हो गई. स्मिथ ने अपनी जिंदगी के 70 से ज्यादा साल सलाखों के पीछे बिताए. उन्हें आठ बार फांसी दी जानी थी और हैरानी की बात यह है कि हर बार आखिरी वक्त पर सजा टल गई. आठ मौकों पर उनका 'लास्ट मील' यानी आखिरी खाना भी तैयार किया गया था.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 21, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:40 AM IST
8 बार टली फांसी, 76 साल काटी जेल! 101 की उम्र में मरा अमेरिका का सबसे पुराना कैदी; कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे
Image Credit: 76 साल जेल में रहने वाला कैदी 101 की उम्र में मरा! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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