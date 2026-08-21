/8 बार टली फांसी, 76 साल काटी जेल! 101 की उम्र में मरा अमेरिका का सबसे पुराना कैदी; कहानी सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे

स्मिथ ने पूरी जिंदगी अपने ऊपर लगे हत्या के आरोप को गलत बताया. उनका कहना था कि वह हत्या के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे. हालांकि, अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और उनकी सजा उम्रकैद में बदलने के बाद भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं बदला. उनकी कहानी सिर्फ एक कैदी की कहानी नहीं है. यह अमेरिकी न्याय व्यवस्था, मौत की सजा और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े कई सवाल भी खड़े करती है. 1949 में हत्या के आरोप से शुरू हुई स्मिथ की कहानी 2026 में 101 साल की उम्र में खत्म हुई. करीब सात दशक जेल में बिताने के बाद वह अमेरिका के सबसे लंबे समय तक कैद रहने वाले कैदियों में शामिल हो गए. आठ बार फांसी टलना और आठ बार आखिरी खाना खाना उनकी जिंदगी का ऐसा अध्याय रहा, जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके.