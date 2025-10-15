Advertisement
फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे

जापान के नागोया में एक 38 वर्षीय बेरोजगार शख्स ने डिलीवरी ऐप Demae-can की रिफंड पॉलिसी का ऐसा दुरुपयोग किया कि दो साल तक 1000 से ज्यादा बार फ्री में खाना खा गया. जानिए कैसे उसने 124 फेक अकाउंट बनाकर कंपनी को 24,000 डॉलर का नुकसान पहुंचाया.

 

Oct 15, 2025
Food Delivery Fraud: क्या आप यकीन करेंगे कि कोई आदमी दो साल तक हर रोज फ्री में खाना मंगवाता रहा और पकड़ा नहीं गया? जापान के नागोया शहर में 38 वर्षीय ताकुया हिगाशिमोटो नाम के एक व्यक्ति ने फूड डिलीवरी ऐप Demae-can की रिफंड पॉलिसी का ऐसा फायदा उठाया कि कंपनी को 37 लाख येन (21 लाख रुपये से ज्यादा) का नुकसान हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक ताकुया ऑर्डर करता था, खाना घर पर आता था, लेकिन वह ऐप पर शिकायत दर्ज कर देता कि ऑर्डर नहीं मिला. ऐसा करते-करते उसने 1,095 बार रिफंड लिया यानी हर बार मुफ्त में खाना खाया.

क्या-क्या मंगवाता था यह ‘मुफ्तखोर’?

उसने सस्ते स्नैक्स नहीं बल्कि ईल बेंटो, हैमबर्गर स्टेक और आइसक्रीम जैसे महंगे आइटम ऑर्डर किए. बेरोजगार होने के बावजूद उसने आलीशान डिनर का पूरा मजा लिया वो भी ऐप की सिस्टम गलती का फायदा उठाकर. ताकुया ने 124 फेक अकाउंट्स बनाए थे, हर बार नए नाम और गलत पते से. उसने प्रीपेड मोबाइल सिम खरीदीं, झूठे दस्तावेज लगाए और अकाउंट डिलीट कर दिए ताकि कोई ट्रैक न कर सके.

कैसे पकड़ा गया ‘फ्री खाना किंग’?

30 जुलाई को उसने फिर से एक नया अकाउंट बनाया और आइसक्रीम व चिकन स्टेक का ऑर्डर किया. डिलीवरी मिलने के बाद भी उसने रिफंड मांगा 16,000 येन (करीब ₹9,000) का. बस यहीं से कंपनी को शक हुआ और जांच में उसकी सच्चाई सामने आ गई. कंपनी ने कहा है कि अब वह आईडी वेरिफिकेशन सिस्टम को और सख्त करेगी और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अलर्ट सिस्टम लागू करेगी. सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को स्मार्ट लेकिन शर्मनाक स्कैम कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इतना दिमाग काम में लेता तो नौकरी भी मिल जाती.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

