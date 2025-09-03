चांद पर बैठे ठग ने चुराया दिल और खाली करवा ली जेब! जापान की बुजुर्ग महिला के साथ हुआ अजीबो-गरीब फ्रॉड

Fake Astronaut Scam: जापान के उत्तरी इलाके होक्काइडो में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ऑनलाइन प्यार के जाल में फंस गईं. उन्हें सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति मिला, जिसने खुद को एस्ट्रोनॉट (अंतरिक्ष यात्री) बताया. महिला को विश्वास दिलाया गया कि वह अंतरिक्ष से उनसे बात कर रहा है और एक संकट में फंसा हुआ है.

किस तरह रचा गया ऑनलाइन प्यार का जाल?

महिला और ठग की बातचीत धीरे-धीरे बढ़ी और महिला को उस पर भरोसा होने लगा. स्कैम करने वाले ने खुद को स्पेसशिप में बैठे एस्ट्रोनॉट बताया. उसने कहा कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है. महिला जो अकेली रहती थीं, उसके प्यार में इतनी खो गईं कि उसने पैसों की मांग पर भरोसा कर लिया.

कितने पैसों का हुआ नुकसान?

इस ऑनलाइन धोखाधड़ी में महिला ने लगभग 10 लाख येन (लगभग 6,700 अमेरिकी डॉलर) भेज दिए. यह रकम उन्होंने उस नकली एस्ट्रोनॉट को ऑक्सीजन खरीदने के बहाने दी. पैसे भेजने के बाद ही उन्हें धीरे-धीरे अहसास हुआ कि वे एक बड़े रोमांस स्कैम का शिकार हो चुकी हैं. जापान दुनिया के सबसे बुज़ुर्ग आबादी वाले देशों में से एक है. यहां बुज़ुर्ग अक्सर अकेले रहते हैं और उन्हें भावनात्मक सहारे की तलाश रहती है. ठग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं. पहले भी जापान में इट्स मी स्कैम जैसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग खुद को परिवार का सदस्य बता कर पैसे ठगते हैं.

पुलिस ने क्या कहा और जनता को क्या चेतावनी दी?

पुलिस ने इस मामले पर तुरंत जांच शुरू कर दी और लोगों को आगाह किया कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर पैसे की मांग करता है तो सतर्क रहें. पुलिस का कहना है, “अगर सोशल मीडिया पर मिलने वाला कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगे तो तुरंत समझ जाएं कि यह धोखाधड़ी है और पुलिस को सूचित करें.” ऑनलाइन रिश्तों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर जब कोई पैसे की मांग करे तो तुरंत शक करना चाहिए. अकेलेपन के कारण बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसे जाल में फंस जाते हैं, इसलिए परिवार और समाज को भी उनके साथ समय बिताना चाहिए और जागरूक बनाना चाहिए.