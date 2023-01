Free Foods in Flights: क्या आप फ्लाइट में हासिल करना चाहते हैं फ्री एक्स्ट्रा फूड्स? जान लें ये खास टिप्स, आपका बन जाएगा काम

Free Meals In Flight: आप फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको अचानक तेज भूख लगने लगे, जबकि आपकी जेब इसकी इजाजत न दे रही हो तो आप क्या करेंगे. जाहिर सी बात है कि ऐसे में आप भूखे बैठे रहने को मजबूर हो जाएंगे. लेकिन आज हम आपको ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप फ्लाइट में बिना कोई पैसा खर्च किए केबिन क्रू से फ्री में फूड्स (How to Get Free Extra Meals in Plane) हासिल कर सकते हैं. यह टिप्स खुद एक नामी एयरलाइन कंपनी में काम करने वाले केबिन क्रू ने ही जारी किए हैं.

'क्या मुझे प्लेन में फ्री एक्स्ट्रा फूड मिल सकता है?'

ब्रिटिश वेबसाइट 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक एक एयर ट्रैवलर ने अपने अपकमिंग ट्रिप से पहले सोशल मीडिया पर इस बारे में सवाल पूछा. उसने कहा कि अगर किसी यात्री को प्लेन में फूड सर्व होने के बाद भी भूख लगी रहे तो क्या वह केबिन क्रू से फ्री में एक्सट्रा फूड (Free Foods In Flight) हासिल कर सकता है. इस पर लोगों ने उसे कई तरह के कीमती टिप्स साझा किए.

केबिन क्रू ने बताए एक्सट्रा मील हासिल करने के टिप्स

यूरोप से एशिया के बीच ऑपरेट करने वाली एक एयरलाइन की केबिन क्रू ने बताया कि पहली बार फूड (Free Meals In Flight) मिलने के बाद भी भूखा रहने पर वह फ्री एक्स्ट्रा फूड हासिल कर सकता है. इसके लिए उसे प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को भोजन सर्व हो जाने का इंतजार करना होगा. जब सभी पैसेंजर्स को भोजन बंट जाए तो उसे केबिन क्रू से मिलकर विनम्र शब्दों में इस बारे में आग्रह करना होगा. उसे केबिन क्रू को बताना होगा कि उसे अब भी तेज भूख लगी हुई है. अगर आपके पास भोजन बचा हुआ तो वे कृप्या उसे सर्व कर दें.

बतानी होगी एक्सट्रा फूड्स लेने की ठोस वजह

महिला केबिन क्रू ने बताया कि पैसेंजर को फ्री एक्स्ट्रा फूड (Free Foods In Flight) हासिल करने के लिए कोई ठोस वजह भी बतानी होगी. जैसे कि वो यह कह सकता है कि उसकी पहली फ्लाइट डिले हो गई थी, जिसकी वजह से वह समय पर भोजन नहीं कर पाया. वह यह भी कह सकता है कि उसे यह डिश बहुत अच्छी लगी और वह इसे खाना चाहता है. वह बिजनेस क्लास में दिए जाने वाले स्पेशल फूड के बजाय दूसरे फूड की डिमांड करे तो उसे मिलने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं.

केबिन क्रू की सदिच्छा पर निर्भर होता है फैसला

फ्री एक्स्ट्रा फूड (Free Foods In Flight) मांगते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे हासिल करना पैसेंजर का अधिकार नहीं होता बल्कि यह केबिन क्रू की सदिच्छा पर निर्भर करता है. असल में किसी भी फ्लाइट में यात्रियों की संख्या से थोड़ा ज्यादा खाना लेकर चला जाता है लेकिन सभी को सर्व करने के बावजूद अक्सर काफी भोजन बच जाता है, जिसे बाद में डंप कर दिया जाता है. ऐसे में अगर कोई यात्रा फ्री एक्सट्रा फूड का आग्रह करता है तो उस बचे हुए भोजन को उसे सर्व कर दिया जाता है. केबिन क्रू ने बताया कि यह सुविधा बजट एयरलाइन में आमतौर पर कम मिलती है लेकिन दुनिया की बड़ी एयरलाइन यह सुविधाएं देती हैं.

