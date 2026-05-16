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Hindi Newsजरा हटकेक्या कभी सुना है ऐसा? फ्री के एक कागज के टुकड़े ने इस आदमी को बना दिया ₹41 लाख का मालिक

क्या कभी सुना है ऐसा? फ्री के एक कागज के टुकड़े ने इस आदमी को बना दिया ₹41 लाख का मालिक

मैरीलैंड के एक शख्स की किस्मत रातों-रात बदल गई. फास्ट प्ले गेम खरीदने पर मिले एक मुफ्त बोनस मैच 5 टिकट ने उसे $50,000 (करीब 41 लाख रुपये) का मालिक बना दिया. जानिए इस चमत्कारी जीत की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 16, 2026, 07:51 AM IST
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क्या कभी सुना है ऐसा? फ्री के एक कागज के टुकड़े ने इस आदमी को बना दिया ₹41 लाख का मालिक

Free Lottery Ticket Win: कहते हैं कि किस्मत जब भी देती है, छप्पर फाड़कर देती है. ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले एक शख्स के साथ. वह दुकान पर कुछ और खरीदने गया था, लेकिन वहां उसे एक ऐसा गिफ्ट मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. इस शख्स ने एक मुफ्त में मिले लॉटरी टिकट से पूरे 50,000 डॉलर यानी करीब 41 लाख रुपये से अधिक का बंपर इनाम जीत लिया है. आइए जानते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और कैसे एक फ्री के टिकट ने इस आदमी को लखपति बना दिया.

कैसे मिला मुफ्त का टिकट

यह हैरान कर देने वाली घटना मैरीलैंड के कैलवर्ट काउंटी की है. वहां रहने वाले एक शख्स को फास्ट प्ले गेम्स खेलने का बहुत शौक है. हाल ही में वह नॉर्थ बीच पर चेसापीक एवेन्यू में स्थित 'फास्टॉप' सुविधा स्टोर पर गया था. वहां उसने हमेशा की तरह 'लाइटनिंग कैश फास्ट प्ले' गेम खेलने का फैसला किया. लेकिन जैसे ही उसने टिकट खरीदा, मशीन से एक के बजाय दो टिकट बाहर आए. दूसरा टिकट देखकर वह शख्स हैरान रह गया क्योंकि उसने इसके लिए कोई पैसे नहीं दिए थे.

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प्रमोशन ने बदली किस्मत

दरअसल, उस समय मैरीलैंड लॉटरी का एक खास प्रमोशन चल रहा था. इस ऑफर के तहत जो भी खिलाड़ी उस स्पेशल फास्ट प्ले गेम का टिकट खरीद रहा था, उसे 'बोनस मैच 5' का एक टिकट बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा था. हमारे इस भाग्यशाली विजेता को भी इसी प्रमोशन का फायदा मिला और उसे बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए एक बोनस टिकट मिल गया.

सुबह खुला किस्मत का ताला

शख्स टिकट लेकर घर आ गया और उसने रात को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. अगली सुबह जब वह सोकर उठा, तो उसने बिल्कुल सहज अंदाज में उस मुफ्त वाले टिकट को चेक किया. जैसे ही उसने टिकट के नंबरों का मिलान किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उस मुफ्त के टिकट पर $50,000 का बंपर प्राइज निकल चुका था.

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विजेता का पहला रिएक्शन

इस बड़ी जीत के बाद विजेता ने मैरीलैंड लॉटरी के अधिकारियों से अपनी खुशी शेयर की. उसने बताया कि जब उसने पहली बार इनाम की राशि देखी, तो उसे अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था. शख्स ने कहा, "मैं पूरी तरह से सदमे में था. यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैंने इस टिकट के लिए एक भी चवन्नी खर्च नहीं की थी."

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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